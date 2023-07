Čvančara přestoupil ze Sparty do Mönchengladbachu. Chci splatit důvěru, řekl

Hotovo. Český fotbalista Tomáš Čvančara přestoupil z pražské Sparty do Mönchengladbachu. Dvaadvacetiletý reprezentační útočník podepsal s německým bundesligovým klubem smlouvu do 30. června 2028. Klub částku transferu nezveřejnily, ale mělo by jít o téměř 300 milionů korun.

Tomáš Čvančara v hlavičkovém souboji. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt