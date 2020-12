„Občas se stalo, že jsem se na to chtěl vykašlat, ale pak přišel bonus, který dodal náboj,“ říká padesátiletý kouč. Ten poslední byl až unikátní, úspěch v baráži mistrovství světa proti Chorvatsku, jasnému favoritovi.

Penalty v odvetě vybrala Česká televize za nejnapínavější chvíli uplynulého roku. Už jste se z rozstřelu vzpamatoval?

Musím přiznat, že tohle bylo nejvíc. V podmínkách, ve kterých děláme futsal, jsme se dostali mezi šest zemí Evropy… Jinak mám další dva takové momenty. Bronz z mistrovství Evropy 2010, stříbro z Interkontinentálního poháru v Kuvajtu 2014, kde za námi skončily Brazílie a Itálie. Oni hráli o třetí místo a my čekali na finále proti Argentině. To byl nádhernej pocit.



V rozhodujícím duelu se vám teď spustila krev z nosu. Byl jste tak napjatý?

Právě, že už ne. Kluci se dostali na vlnu, byl jsem přesvědčený, že postoupíme. Horší bylo, co se dělo předtím. Celou noc jsem nespal, potřebovali jsme přetestovat kluky. Podařilo se, i když třeba Pavel Drozd hrát nemohl, jeho negativní test přišel deset minut po uzávěrce.



Jste trenér střelec? Nyní jste na penaltu poslal zelenáče v mužstvu, v roce 2010 jste přikázal hrát proti Itálii power play, i když jste vedli.

Ne, je to jinak. My jedeme s asistentem Vlastou Bartoškem na jedné myšlenkové linii. On vysvětluje chyby, stará se o to, co se děje na hřišti. Já se snažím být tak tři minuty napřed v zápase. Tehdy nás Itálie mlela, museli jsme něco vymyslet.



Jste chodící historie futsalu. Váš sport se změnil, že?

Začínali jsme na škváře, teď je to úplně jiný sport. Na vrcholné úrovni už to není fotbal, ale mládež si z něj může mnohé vzít.



Co konkrétně?

Španělská asociace udělala velký test. Vzala pětadvacet fotbalistů a futsalistů ve věku 13 – 15 let. Dali jim přístroje a při malých formách her zjistili, že futsalisti jsou rychlejší, mají rychlejší rozhodování a hrají ve větší intenzitě. To je přece přesně to, co chybí našemu fotbalu.



Vydržíte ještě dlouho?

Uvidíme. Když jsme v roce 2010 udělali bronz, přišel zlom. Do té doby každý kopal za sebe, najednou se dal futsal dohromady. Deset let se táhlo za jeden provaz, jenže teď je to zase zpět, futsal je rozdělený na několik skupin. To mi vadí.



On i fotbal zažívá těžkou dobu. Co říkáte na korupční aféru Romana Berbra?

Vybudoval si neuvěřitelný systém, ale po lidské stránce opovrženíhodný. Ani vlastně nepotřeboval peníze. Rozhodčí mu je za postupy sami nosili.



Změní se fotbal?

Začíná se od okresů, to je dobře. Hlásí se lidé, kteří by do Berbrova systému nešli. Fotbal je moje srdcovka, byl bych rád, kdyby z něj zase byla společenská událost.



Co futsal? Je čistý?

Jsem o tom přesvědčený. V nižších soutěžích nejsou žádné peníze, futsaloví sudí nikdy nepískali nic jiného. Jízdenky do vyšších soutěží se tam nerozdávají, rozhodčí tady nejsou oběťmi systému.