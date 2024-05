Má hotovo. Fotbalový rabiát Tomáš Řepka dokončil trenérskou licenci a může se vrhnout na dráhu kouče. Na Spartu (zatím) nemyslí.

Bývalý nesmlouvavý stoper Řepka, který proslul „blikanci“ měl divoký život i po fotbalové kariéře. Dokonce strávil přes sedm měsíců ve vězení. Po návratu na svobodu se někdejší reprezentant zklidnil a začal sekat latinu.

Svoji budoucnost viděl jako kouč, a tak se dal na trenéřinu. Nyní se na Instagramu pochlubil, že studium licence A úspěšně dokončil.

Tomáš Řepka a jeho slavný blikanec v Teplicích, kde napadl kameramana:

„Jsem připravený na první trenérskou výzvu! Díky všem mým profesorům, co mě nešetřili a dávali mi sodu, nebylo to jednoduchý. Díky i těm, co ve mně věřili,“ napsal k fotce, na které drží v ruce certifikát UEFA.

Řepka zapózoval na hřišti v Hostivaři, tam ale jeho trenérská kariéra neodstartuje. „To moje první štace nebude,“ ujistil fanoušky.

Jednou by se sparťanská legenda chtěla vrátit na milovanou Letnou. „Brian už se třese,“ popíchl jeden z fanoušků v narážce na kouče Sparty Briana Priskeho. „Na vysoký post je čas, ten si musíš zasloužit,“ uvědomuje si Řepka, že ačkoliv je slavný, bude muset začát od píky.

Ani on sám zatím netuší, kam ho osud zavane. Jedno ale ví jistě: ve Slavii trénovat nebude. „Tam nikdy, ani za všechny peníze světa,“ ujistil někdejší řízný zadák, který si udělal jméno i ve West Hamu či Fiorentině.

„Hlavně bez blikanců. Poučit se trošku z historie. A snad ten sen jednou klapne, vrátit se do Sparty,“ nabádal jeden z fanoušků.

Řepka si vždycky dokázal na hřišti zjednat respekt, už jen svým vzezřením. A tak je jisté, že jeho svěřenci mu rozhodně odmlouvat nebudou.