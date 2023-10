Fotbalisté West Hamu United remizovali v 8. kole anglické ligy s Newcastlem 2:2. První gól vstřelil Tomáš Souček, na druhý přihrál minutu před koncem Vladimír Coufal a pomohl odvrátit prohru. Podobný průběh a stejný výsledek měl zápas Brightonu s Liverpoolem. Kolo zakončí podvečerní zápas Arsenalu s Manchesterem City, v němž půjde o první místo.

Tomáš Souček přijímá gratulace ke vstřelenému gólu. | Foto: ČTK / Steven Paston / PA via AP

Newcastle přijel do Londýna s vizitkou týmu, který vyhrál čtyři zápasy v různých soutěžích v řadě a nastřílel v nich 15 branek, ale zpočátku měli navrch "Kladiváři". Souček se poprvé v Premier League trefil před týdnem proti Sheffieldu a dnes si to zopakoval už v osmé minutě, kdy si naběhl na přihrávku Itala Emersona a poslal míč do prázdné branky.

Po změně stran ale Švéd Isak dvěma góly v rozpětí šesti minut vývoj otočil. Až minutu před koncem vyrazil Coufal po své pravé straně, naservíroval míč před branku a Ghaňan Kudus vyrovnal.

Brighton se oklepal z debaklu 1:6 s Aston Villou a Adingra z Pobřeží slonoviny brzy překonal liverpoolskou obranu. Fanoušci hostů si možná vzpomněli na poslední zápas, kdy tady sledovali prohru svého týmu 0:3. Jenže Salah, který měl zatím na kontě jen tři góly, v závěru poločasu strhl dvěma brankami vedení na stranu hostů. Tu druhou dal v nastavení z penalty po faulu na Maďara Szoboszlaie. Poslední slovo měl ale domácí Dunk.

Aston Villa se po třech ligových výhrách v řadě musela spokojit s remízou 1:1 na hřišti Wolverhamptonu. Zachránil ji Španěl Torres, který už po třech minutách odpověděl na gól Korejce Hwang Hi-čchana. Domácí dohrávali v deseti bez vyloučeného gabonského záložníka Leminy.