Aktuální forma a celkové rozpoložení ve West Hamu? Velmi špatné. Tradiční londýnský celek je v anglické Premier League jen díky skóre mimo pásmo sestupu, do popředí kritiky se navíc dostává více a více kapitán české reprezentace Tomáš Souček.

Tomáš Souček v dresu West Hamu. | Foto: ČTK/AP/Julian Finney

Po potupném debaklu 1:5 na domácím hřišti proti Newcastlu se dostal West Ham do pořádné šlamastiky. Deset kol před koncem Premier League bojuje o udržení v elitní anglické soutěži, program následujících kol je ale velmi nemilosrdný.

Zdroj: Youtube

Kladiváře totiž kromě nadcházejícího utkání s Fullhamem čekají elitní celky - Arsenal, Manchester City, Manchester United a Liverpool. Klub, jehož 27 procent akcií vlastní majitel Sparty Daniel Křetínský, je tak v reálném nebezpečí.

Po utkání s Newcastlem se tak na hráče West Hamu strhla kritika. A její největší terč? Kapitán české reprezentace Tomáš Souček. Rodákovi z Havlíčkova Brodu se duel opravdu nevyvedl, Souček byl často bez nápadu během rozehrávky, vázla i tradičně výborná hra směrem do obrany.

Meta dosažena. Messi jako třetí v historii vstřelil 100 reprezentačních gólů

„Český středopolař, který byl během prvních let v klubu tak dobrý, je v této sezoně hluboko pod svým vrcholem. Moyes ho přesto dál staví do základní sestavy. Možná si přeje vrátit čas do doby, kdy se mu dařilo vedle Declana Riceho a West Ham byl v horní půlce tabulky. Čas bohužel vrátit nemůže. A ten jeho vypršel,“ vyjádřil kritiku komentátor serveru Daily Mail Lewis Steele.

Souček byl ze hřiště stažen už v 63. minutě, od britských serverů v průměru dostal český záložník velmi nelichotivé hodnocení šest z deseti. „Souček byl nemotorný, ztrácel míče, předvedl naprosto otřesný výkon. Už žádné další výmluvy, pro dobro týmu musí Moyes ohledně Součka učinit zásadní rozhodnutí. Manažer musí vidět, že Souček West Ham brzdí snad ve všech aspektech hry,“ napsal portál Hammers News.

Nahnutá je i pozice trenéra Davida Moyese, který je kritizován za to, že se bojí výraznějších změn v zažitém herním systému. „Jsem velký kluk. Už jsem několikrát z práce odešel, a pokud se to stane teď, budu to muset přijmout. Užil jsem si to tady, ale stále věřím, že jsou před námi ještě další dny,“ řekl Moyes s určitou dávkou ironie.