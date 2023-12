Co je nejlepší na tom být fotbalistou? A kvůli čemu je manželka naštvaná? Tomáš Souček, oblíbenec fanoušků West Hamu, poodhalil v netradičním rozhovoru něco ze svého soukromí. A dost toho prásknul nejen na sebe.

Radost Tomáše Součka z vítězného gólu | Foto: ČTK/Peter Byrne/PA via AP

Po fotbalové stránce ho fanoušci znají dokonale, ale jaký je Tomáš Souček mimo hřiště. Co by udělal pro lidi, kdyby byl ve vládě, nebo jaký koncert naposledy navštívil. I na to přišla řeč v (ne)fotbalovém rozhovoru s českou hvězdou ve službách londýnského West Hamu. Souček nechal nahlédnout do svého soukromí. Na klubovém webu odpovídal na otázky, které zajímají fanoušky.

Asi nikoho nepřekvapí, že největším kamarádem Součka v týmu je krajan a starý známý ze Slavie Vladimír Coufal. Český bek ale není jediným dobrým parťákem Součka. „Musím také zmínit svého Łukasze Fabiańského ze soudního Polska,“ prozradil.

Populární Big Tom se svěřil, že jeho nejoblíbenějším zvířetem je pse. „Když jsem byl malý, měl jsem psa, on a moje sestra byli v dětství mými nejlepšími kamarády. Jednou bych chtěl mít psy znovu.“

Souček odpovídal třeba i na to, jaký byl jeho poslední a první koncert. „Před pár měsíci jsem byl na koncertě George Ezry v O2 Areně a byl skvělý. Byl to perfektní večer. Moje žena je jeho velkou fanynkou, takže to byl skvělý večer pro nás oba,“ líčil osmadvacetiletý sympaťák. „Poprvé jsem byl na koncertě na skupině Kabát, která je v Česku velmi populární.“

Tři jizvy za jeden zápas

Došlo i na vážnější téma. Kdyby byl Souček v čele státu, usiloval by o to, aby se dalo víc peněz do zdravotnictví. „Do Anglie jsem se přestěhoval jen měsíc nebo dva před první covidovým lockdownem a bylo to těžké období. To, co dělala NHS (národní zdravotní služba), bylo neuvěřitelné. To, co máme v České republice, je velmi, velmi dobré, ale to, co jsem viděl, že se děje tady, bylo neuvěřitelné a odvedli úžasnou práci pro tolik lidí.“

Góly Tomáše Součka za West Ham:

Zdroj: Youtube

Řeč přišla i na jizvy, které „zdobí“ Součkův obličej. Od té doby, co přišel do West Hamu, utržil spoustu krvavých šrámu, které se musely zašít. „Moje žena se na mě zlobí, když se vracím ze zápasu s dalšími jizvami,“ prásknul Souček, který letos vstřelil za United už osm gólů. „Kdybych měl vybrat jeden zápas, tak by to byl venkovní zápas s Evertonem před pár lety, kdy jsem měl na obličeji tři jizvy. To bylo i na mě docela dost.“

Podle Součka je nejlepším fotbalistou všech dob božský Argentinec Lionel Messi. „Dvakrát jsem proti němu hrál v Lize mistrů, když jsem byl ještě ve Slavii. Byl to skvělý zážitek.“

A co je pro Součka nejlepší na tom být fotbalistou? „Pro mě je to hrát před tisíci lidmi, kteří vám podporují a fandí vám. Když vstřelíte gól a můžete s fanoušky slavit a vybudovat si s nimi takové spojení, je to tak výjimečné.“