Proti Chelsea se ale na Souček na hřiště dostal už ve 13. minutě, protože Paquetá se zranil. „S Tomášem jsme odehráli spoustu utkání, nebyl problém se rychle adaptovat. Myslím si, že jsme společně odehráli dobrý zápas,“ pochvaloval si vzájemnou spolupráci Rice.

Chelsea poslal do vedení João Félix, West Ham ještě do půle vyrovnal – po centru Vladimíra Coufala se prosadil zakončující Brazilec Emerson. Pak přišly dva zásadní okamžiky utkání, do kterých se namotal Tomáš Souček. Rodák z Havličkova Brodu nejprve zvedal ruce nad hlavu po úspěšné dorážce, gólovou radost sedmadvacetiletého Součka ale zhatil zásah videa, které kvůli ofsajdu Rice branku odvolalo.

Nejvýraznější moment utkání však přišel v 89. minutě. Conor Gallagher z hranice pokutového území nebezpečně vypálil, jeho střelu zablokoval rukou právě Souček.

Penalta se nakonec nepískala, zvláště po utkání ale celý moment vyvolal hodně emocí. „Myslím si, že to byl skvělý zákrok. Někdy prostě potřebujete kvalitního brankáře, abyste mohli pomýšlet na vítězství,“ utrousil ironicky trenér Chelsea Graham Potter.

K inkriminované situaci se vyjádřil pro klubový blog Claret and Hugh i sám Souček.

„Pokud bude potřeba, abych šel do branky, klidně tam půjdu. Můj otec František byl gólman, tak jsem spadl na zem a udělal zákrok. Penalta to nebyla, pokud spadnu na zem a míč se dotkne mé ruky, pokutový kop by se podle pravidel pískat neměl,“ hájí se Souček.

„Skandální ruka“

Kromě trenéra Chelsea ale s Součkovým zákrokem nesouhlasí řada fanoušků, dokonce i těch z řad Arsenalu.

„Skandální ruka Součka, měla se pískat penalta. Premier League ničí příšerné verdikty sudích,“ jsou nejčastější komentáře na sociálních sítích. „Jednoznačná ruka. Střela byla gólová, nerozumím tomu rozhodnutí,“ přidal se bývalý záložník anglické reprezentace Jermaine Jenas.

West Ham je po remíze s Chelsea šestnáctý, na sestupové pozice má k dobru dva body.