Tomáš Souček a Vladimír Coufal se těší do Prahy na vysněné finále Konferenční ligy. Čeští fotbalisté natočili video jako turističtí průvodci, ve kterém zvou do české metropole fanoušky West Hamu. Londýňany lákají na historické památky - a Souček ještě na guláš.

Už ve středu 7. června se v pražském Edenu uskuteční finále Konferenční ligy. Na stadionu Slavie se proti sobě postaví fotbalisté West Hamu a Fiorentiny. Pro fanoušky Hammers to bude nezapomenutelný zážitek, vždyť londýnský klub bude usilovat o evropskou trofej po dlouhých 47 letech.

Angličtí příznivci vezmou Prahu útokem. Očekává se, že jich dorazí až 30 tisíc. Jenže ne všichni se na stadion ve Vršovicích vejdou. Lístek bude mít jen zhruba 5 tisíc fanoušků „Kladivářů“. Ti bez vstupenky se ale v Praze rozhodně nudit nebudou.

Tomáš Souček a Vladimír Coufal v klubovém videu doporučují fanouškům návštěvu Prahy a dávají jim cestovatelské tipy. Vždyť čeští reprezentanti, kteří přestoupili do West Hamu právě z Edenu, jsou těmi nejlepšími průvodci.

A co by si podle nich neměli Angličané nechat ujít při tripu do hlavního města? Samozřejmě historické památky. V Coufalově top trojce jsou Karlův most, Petřínská rozhledna a Staré Město s orlojem. Jeho parťák přidal Václavské náměstí a Pražský hrad. Souček ale hodil na svůj bucket list i jednu specialitku.

Praha je nejlepší město na světě

„Doporučil bych guláš, hovězí guláš. Ten bych si dal. Není tak zdravý, ale mám ho rád,“ smál se Souček. A přidal jednu radu. „Nesnažte se sehnat bramborový salát, ten je k dostání většinou jen na Vánoce,“ narážel český záložník na svoji hlášku o bramborovém salátu, která se v Anglii stala okamžitě hitem.

„Praha je nejlepší město na světě. Všichni angličtí fanoušci, kteří dorazí, to tam budou milovat,“ vzkázal hned po postupu do finále Souček. „Chceme spoluhráčům ukázat pěkný stadion Slavie a několik krásných míst,“ přidal se Coufal.

Oba věří, že získají ve „svém“ Edenu vytoužený pohár. „Jsme ve finále, i když je stále před námi poslední krok. Všichni chceme vyhrát tuhle trofej a zvednout ji nad hlavu,“ burcoval Souček. „Vyhrát trofej je něco víc, každý to chce zažít. Uděláme všechno pro to, abychom zvedli nad hlavu trofej. Pro mě by to byla ta největší trofej,“ zasnil se krajní obránce Coufal.