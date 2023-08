I přestože šlo o úvodní kolo Premier League, nepanovala po remíze 1:1 na hřišti Bournemouthu v kádru West Hamu dobrá nálada. Vlažný výkon či malé držení míče - to byly hlavní faktory, proč si londýnský celek musel nechat zajít chuť na tři body. Jedním z hlavních hecířů před dalším zápasem s Chelsea je český záložník Tomáš Souček, který jako jeden z mála odehrál vydařené utkání.

Po utkání West Hamu s Bournemouthem přišla (nejenom) pro české fanoušky radostná zpráva. Kapitán fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu s Kladiváři do roku 2027.

Rodák z Havlíčkova Brodu ukázal v prvním zápase nové sezony své schopnosti. Kvalitně bránil i útočil, do toho nastřelil brankovou konstrukci, po jeho přesné nahrávce navíc vstřelil gól Jarrod Bowen. Osmadvacetiletý záložník byl při remíze 1:1 jednou z hlavních tváří, čehož si po zápase všimli i fanoušci West Hamu.

Celkově byl ale výkon West Hamu v úvodním kole Premier League velmi vlažný. Statistika držení míče se zastavila na poměru 36 ku 67 procentům v neprospěch londýnského celku (v této statistice byl v loňské sezoně druhý nejhorší), za utkání nastřádali Kladiváři pouhých 304 přihrávek.

„Hodně mě mrzelo, že měl Bournemouth větší držení míče, bylo to špatné. Každé dvě minuty se dostali do našeho pokutového území,“ zhodnotil Souček utkání s odstupem času pro fanouškovský web Claret and Hugh.

Větší role vůdce

Po odchodu kapitána Declana Rice do Arsenalu přebírá Souček na hřišti více zodpovědnosti. I při rozhovorech pro klubový web či média je čím dál více vidět, že svou rostoucí vůdcovskou roli i mimo zelený pažit vnímá.

„Všichni jsme v Bournemouthu chtěli vyhrát. Chtěli jsme tři body, ale remizovali jsme, takže převládalo spíše zklamání. Do příštího zápasu se musíme poučit a podat lepší výkon,“ pokračoval Souček, který za West Ham dosud odehrál 156 soutěžních zápasů a dal 22 gólů.

Kladiváři navíc na úvod Premier League nemají vůbec snadný los. V neděli čeká svěřence Davida Moyese utkání s Chelsea, poté následují duely s Brightonem, Lutonem, Manchesterem City a Liverpoolem.

„Byla to naše chyba, musíme si z toho vzít do dalších zápasů jen to pozitivní. V momentu, kdy vstřelíme branku, musíme pokračovat v tempu. Chce to stále držet míč, musíme více útočit, a tím dostávat soupeře pod neustálý tlak,“ burcuje své spoluhráče Souček.