Už 7. června se v pražském Edenu uskuteční finále Konferenční ligy mezi West Ham United a Fiorentinou. Pro český fotbal jde o nebývalý svátek. Pro fanoušky obou finalistů rovněž, má to ale jeden háček. Slávistický stadion je v porovnání se sídly evropských velkoklubů poměrně malý a to se odráží na omezeném množství míst pro diváky. Pro spekulanty na černém trhu jde naopak o skvělou příležitost přijít si na nějaké ty „drobné“.

Tomáš Souček v dresu West Ham United. | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Fanoušci West Hamu jsou – mírně řečeno – naštvaní. Jejich klub se po dlouhých 47 letech probojoval do finále evropské soutěže, přímo na místě ale bude fandit jen zlomek věrných Londýňanů. Eden není nafukovací a víc se jich tam prostě nevejde.

Je libo konkrétní čísla? West Ham původně dostal k dispozici pouhých 4890 vstupenek. Na obřím London Stadium, kde „Hammers“ obvykle hrají, by to bylo jako plivnutí do moře. Klub protestoval a vyjednal si 890 míst navíc. I tak ale panuje značné rozčarování.

„Celá ta situace s lístky je špatný vtip. Celý život utrácíme spoustu peněz za podporu našeho klubu, a když konečně můžeme něco pořádného vyhrát, UEFA s námi zachází takhle,“ cituje list Daily Mail psychologa Briana Davise, držitele sezonní permanentky West Hamu.

„Jak pro všechno na světě přišla UEFA na to, že finále Konferenční ligy uspořádá na tak prťavém stadionu?“ dodává rozlícený fanoušek. Stovky jeho parťáků vyjadřují na sociálních sítích obdobné pocity, byť výrazně vulgárněji.

Zlobí se i Italové, ostatně rovněž Fiorentina je v evropském finále po desítkách let.

Spekulanti na černém trhu mají žně

„Je to vážně šokující,“ řekl pro rozhlasovou stanici Talksport Ally McCoist, bývalý slavný skotský útočník. „Jistě, nejde o Ligu mistrů nebo Evropskou ligu, ale pořád je to velký zápas, který by se měl hrát na velkém stadionu.“

Do Prahy se přesto chystá mnohem víc fanoušků z Anglie i Itálie, byť se do Edenu nedostanou. Vyvolává to i bezpečnostní obavy, pořadatelé by se rádi vyhnuli nepokojům. Budou to však mít krajně obtížné. Očekává se až 25 tisíc návštěvníků bez lístků.

Dalším důvodem jsou ceny vstupenek. Oficiálně se pohybují od 25 do 125 eur, na černém trhu však prý cena dosahuje až ohromující sumy 9000 liber, tedy necelých čtvrt milionu korun.

To nic nemění na tom, že obzvlášť čeští reprezentanti v dresu West Hamu Tomáš Souček a Vladimír Coufal, oba bývalí slávisté, se návratu do Edenu nemůžou dočkat. „Od začátku soutěže jsme věděl, že finále je v Praze a že se tam musíme dostat. Teď tam jsme, strašně se těším,“ prohlásil Souček.

Za Fiorentinu by měl do finálového mače navíc zasáhnout další člen českého nároďáku Antonín Barák.