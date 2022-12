Zapojení do tomboly je snadné. Každý zájemce si může zakoupit za 250 Kč lístek do tomboly (pokud si někdo chce zakoupit více lístků, musí na každý lístek vytvořit samostatnou objednávku - číslo objednávky bude automaticky zařazeno do slosování.

To proběhne 20. prosince 2022 v odpoledních hodinách v sídle o.p.s. Život dětem.

Kromě lístku do tomboly dostane každý žluté srdíčko s usměvavým sluníčkem a mailem děkovný certifikát.

Zisk půjde rodinám s vážně nemocnými dětmi, které se bez pomoci laskavých lidí neobejdou.

Do tomboly se můžete zapojit do konce šampionátu, konkrétně do 18. 12. 2022 (17 hodin).

Soutěž najdete zde