Jak hodnotíte letní přípravu?

Příprava byla velmi krátká. Všichni hráči odtrénovali většinu jednotek, jen nás bohužel v závěru postihla zranění Romana Valeše, Jana Vodháněla a Filipa Haška. Výsledky sice nejsou úplně směrodatné, ale ani jednou jsme neprohráli, což je dobré, i když proti Pardubicím to bylo se štěstím. Do zápasů jsme ale šli z plné tréninkové zátěže a dalo se čekat, že ne všechny budou ideální. Zápasy jsou ovšem pořád lepší než trénink.

Je zranění brankáře Valeše důvod, proč k Patrikovi Le Giangovi a Marku Koubovi přišel další gólman Hugo Jan Bačkovský?

Je jasné, že při Valešově zranění nemůže tým fungovat tak dlouho jen se dvěma brankáři, navíc tím posilujeme i B-tým, protože gólman áčka chodí chytat i za béčko. Prostě potřebujeme mít tři brankáře, příchod Bačkovského není na úkor nikoho.

Chcete stávající kádr ještě posílit?

Pokud přijde nový hráč, musí to být posila do základní sestavy. Kádr máme hodně nafouknutý, ale je pravda, že pořád sháníme středního útočníka. Jde o důležitý post, kterém bychom rádi posílili. Na ostatních postech ale máme značnou konkurenci.

Velkou novinkou sezony budou povinné testy na covid-19 před každým zápasem. Nevadí vám to?

Podle mě to nic neřeší. Klubový rozpočet to zatěžuje zhruba sedmdesáti až osmdesáti tisíci měsíčně, dovedu si představit jejich lepší využití. Testování je navíc nepříjemné. Jednou se to dá zvládnout, ale když víte, že to bude každý týden? Nevím… Podle manuálu máme v autobuse sedět ob jednoho, ale co to vyřeší, když naši hráči jezdí na tréninky tramvají?

Další velkou změnou je rozšíření soutěže na 18 týmů a zrušení nadstavby, v níž se vám posledně tak dařilo. Nemrzí vás to?

Já jsem pro, aby se hrálo co nejvíc zápasů, jsem i fanouškem nadstavby, byť byla kritizována. Jenže většinou kritizují jen týmy, kterých se týká boj o záchranu a baráž. Samozřejmě pro týmy jako Bohemians je výhodnější, když mají šanci postoupit do Evropy z desátého místa. Tenhle model je náročnější, musíte mít konzistentní výkony celou sezonu, abyste se udrželi nahoře.

Je boj o poháry opět váš cíl?

Chceme hrát nahoře, budovat tým, dát šanci mladým a hlavně bych byl rád, kdyby Bohemku provázela pozitivní atmosféra z jarní části. Nedokážu říct, jestli dokážeme zopakovat ty fantastické výsledky, ale chci, aby naši fanoušci chodili na fotbal rádi.

V prvním kole se v neděli utkáte doma s Mladou Boleslaví. Jde na úvod o náročného soka?

Oba týmy se dobře znají. Boleslav patří svým kádrem a ambicemi na špičku tabulky, ale první kolo je vždycky těžké, ať přijede kdokoli. Nováček nebo Sparta.