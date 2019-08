Slovácko zaslouženě porazilo Zlín. Objektivní fanoušek musel uznat, že domácí tým dřel, bojoval, snažil se odčinit dva nevydařené zápasy, ale někteří domácí příznivci to prostě viděli jinak.

Konkrétně jeden muž, který sedává za domácí lavičkou, vytočil Martina Svědíka do běla. Po zápase proti Zlínu znovu vykřikoval na domácího trenéra z bezprostřední blízkosti svoje „moudra a rady.“ Martin Svědík si muže nemohl nevšimnout. Domácího kouče musel držet trenér brankářů Luboš Přibyl, jinak by asi došlo na fyzický kontakt mezi oběma muži.

Vždy si budu bránit své hráče

„Ten divák nás uráží každý domácí zápas. Uráží nejenom mě, ale i hráče, což mně není vůbec příjemné. Musím dát za pravdu Petru Radovi z Jablonce. Souhlasím s jeho slovy. Pokud chce nadávat, ať na fotbal radši nechodí. Nechci to ale nijak rozpitvávat. To je věc mezi mnou a tím pánem. Co vím, tak si stěžuje i na sociální síti. Já vždycky budu bránit svoje hráče,“ vyjádřil se trenér Slovácka a poděkoval dalším divákům.

„Zároveň chci ale poděkovat ostatním fanouškům, hlavně těm v kotli, že nám fandí za jakéhokoliv stavu. Patří jim velký dík.“