Karel Brückner (12. 12. 2001 - 30. 6. 2008)

Karel BrücknerZdroj: Deník / Martin Divíšek

Po Chovancovi nastala dlouhá a úspěšná éra Karla Brücknere. Ten jako první kouč v samostatné historii přivedl národní tým k účasti na mistrovství světa, na kterém Češi v roce 2006 v Německu vypadli v základní skupině. Největší úspěch přišel na Euru 2004 v Portugalsku. Cestu do finále zatarasili týmu kapitána Pavla Nedvěda pozdější šampioni z Řecka brankou v prodloužení.

Brückner se zapsal do historie i tím, že jako vůbec jako první trenér dovedl reprezentaci na tři vrcholné akce za sebou (ME 2004, MS 2006, ME 2008). V roce 2003 ho Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) zvolila druhým nejlepším koučem světa.

Bilance: 76 zápasů, 50 výher, 12 remíz, 14 porážek