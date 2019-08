Leckdy si o své práci a hře týmů, které vedl, jistě přečetl věci, jež se mu nemusely příliš zamlouvat. A nyní dostal šanci pomstít se… Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý však byl na modelovém tréninku pro novináře na své netradiční svěřence hodný. Více jak hodina a půl s koučem národního týmu však i přesto dala pořádně zabrat.

„Od posledního srazu už jsou to dva měsíce, tak nám to chybělo,“ vítá přítomné Šilhavý, který má po boku svého tradičního asistenta Jiřího Chytrého a kondičního kouče Ondřeje Bejbla. „No jasně, že budete vykat,“ dodává ještě na otázku jednoho z nových svěřenců. „Přece mi nebudete říkat, ty vole, cos to vymyslel,“ baví novináře.