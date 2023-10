Uběhlo pár hodin od blamáže v Albánii. Zatímco na stadionu v Tiraně vypadala česká fotbalová generalita sklíčeně, teď se Petru Fouskovi a spol. nepochybně honí hlavou otázka: „Jak z téhle šlamastyky ven?“ Je velmi pravděpodobné, že reprezentace začíná hledat nového kouče.

Albánie - Česko: Jaroslav Šilhavý ještě před zápasem | Foto: Deník/František Bílek

Současný kouč Jaroslav Šilhavý dostal v září důvěru. Asociace po domácí remíze s Albánií (1:1) odmítla situaci řešit radikálním řezem.

Za měsíc se změnila spousta věcí. Pozice českých fotbalistů je po prohře v Tiraně (0:3) zase o něco horší. V kvalifikační skupině klesli na třetí místo za Polsko. Věc má i reputační rozměr - kritika sílí, fanoušci se odvrací jinam.

Není se tedy čemu divit, že funkcionáři otočili. Bídou reprezentace se už začnou skutečně zaobírat. Jmenovitě ji má řešit výkonný výbor.

Existují dva scénáře:

1. Šilhavý dostane ultimátum a zůstane na lavičce.

2. Šilhavý skončí a začne hledání nového trenéra.



Nahrává se anketa …

Kdo čekal, že kouč dobrovolně skončí, mýlil se. Není to překvapení. Málokdo se dobrovolně připraví o štědré odstupné. V takové situaci by ale bylo fér národu, fanouškům i nadřízeným vzkázat alespoň toto: „Budu bojovat. Sám dobrovolně končit nehodlám.“

Jenže namísto toho Šilhavý strčil hlavu do písku. A přesně to také vystihuje rozpoložení národního týmu.

Rezignace po fiasku reprezentace v Albánii? Šilhavý mlžil: Bude se to řešit

Varianty z asociace, ligy i ze zahraničí

Nechme stranou nedělní zápas s Faerskými ostrovy. Se vší úctou k soupeři, trenérovi a jeho předchozím úspěchům i samotným reprezentantům, v sázce je mnohem víc. Budoucnost.

V tuto chvíli není třeba analyzovat, kde se stala chyba a proč. Je třeba jednat. Hledat nového trenéra reprezentace.

V domácích vodách není moc kde brát. V úvahu by připadala snad jen dvě jména, shodou okolností jde o nyní nejdéle sloužící kouče u jednoho ligového týmu: Jindřicha Trpišovského (Slavia) a Martina Svědíka (Slovácko).

Rozhodčí zabil zápas, řekl Souček po debaklu. Má důvěru v hráče i trenéry

Na zahraničního trenéra by asociace potřebovala finanční injekci od sponzora. S nadsázkou člověka napadne otázka: co takhle zkusit inzerát?

Jednou z možností je rovněž vytažení trenéra z řad asociace. Zajímavé by to bylo právě kvůli financím.

Zdroj: Deník

Část fanoušků by asi měla problém, pokud by šlo o Jana Suchopárka z nepříliš úspěšné „21“. Teoreticky by připadal v úvahu Karel Rada, další vicemistr Evropy z roku 1996, nyní kouč ženské reprezentace. A vyloučen by nemusel být ani přesun Davida Holoubka z „19“, vždyť už jednou seniorskou reprezentaci během covidu vedl a nebojí se jít s názorem na veřejnost.

Rozhodovat bude příští týden výkonný výbor. Svoje si k tomu řekne i Erich Brabec, technický ředitel asociace.

Ve hře je postup na Euro 2024 i další směřování českého fotbalu. Není to jednoduchá situace, rozhodně ne.