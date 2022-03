Sedmatřicetiletý Ronaldo je s patnácti zásahy nejlepším střelcem United, přesto často projevuje svoji frustraci, kterou ventiluje emotivními gesty vůči svým spoluhráčům. Jednoznačně největší čáru přes rozpočet ale Ronaldo udělal celému klubu před nedělním derby proti Manchesteru City.

Když se totiž Ronaldo od trenéra Ralfa Rangnicka dozvěděl, že místo něj v základní sestavě z taktických důvodů nastoupí mladičký Anthony Elanga a hvězdný Portugalec do zápasu zasáhne až v druhém dějství, rozhodl se odcestovat do rodné země a utkání se vůbec nezúčastnit.

Podle klubových lékařů jde o zraněný kyčle, většina britských médií ale podle svých interních zdrojů potvrzuje nepříjemnou skutečnost toho, že Ronaldo skutečně trucoval. "Doufal jsem, že budu mít Ronalda k dispozici," připustil po utkání, které United hladce prohráli 1:4 trenér Rangnick.

