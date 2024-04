/VIDEO/ Chaotický závěr zápasu turecké fotbalové ligy mezi Trabzonsporem a Fenerbahce Istanbul už zná své rozuzlení. Po vynesení trestů se však zdá, že celý skandál rozhodně ještě nekončí. Tresty se totiž hrubě nelíbí vedení Trabzonsporu. Jen krátce předtím se přitom k ráznému kroku málem uchýlil instanbulský klub.

Fotbal v Turecku měl skandální konec. | Foto: Profimedia

K incidentu došlo v půlce března po utkání, které Trabzonspor prohrál 2:3. Hned po konci zápasu vtrhli nespokojení domácí fanoušci na hřiště a pustili se hostujících fotbalistů.

Na hrací plochu nejprve vnikl jeden z diváků a postupně jej následovali další příznivci. Videa na sociálních sítích ukazují, jak belgický reprezentant Michy Batshuayi kope do fanouška a Nigerijec Bright Osayi-Samuel dalšího muže udeří pěstí.

Na některých snímcích, které kolují po internetu, je vidět fanoušek ohrožucí hostujícího hráče rohovým praporkem a brankář Fenerbahce Dominik Livakovič dostává pěstí do obličeje. Hostující hráči za pomoci ochranky utekli do šaten. V souvislosti s násilnostmi zadržela policie dvanáct lidí.

Zápas měl dohru už v minulých dnech, kdy se vedení Fenerbahce dokonce radilo, zda neodstoupit ze soutěže. Nakonec se však na mimořádném zasedání rozhodli v soutěži pokračovat.

VIDEO: Turecký fotbal se zmítá v chaosu. Fanoušci se porvali s hráči Fenerbahce

O den později pak byly za nechutné řádění vyneseny tresty. Trabzonspor byl potrestán povinností odehrát šest domácích zápasů bez diváků, navíc bude muset zaplatit pokutu v přepočtu více než dva miliony korun.

Za zapojení do potyčky s fanoušky byli ale potrestáni i hostující fotbalisté. Jeden zápas si nezahrají brankář Irfan Can Egribayat a obránce Jayden Quinn Oosterwolde. Jedno utkání nesmí na trenérskou lavičku kouč Trabzonsporu Egemen Korkmaz. Bez trestu naopak vyvázl Osayi-Samuel.

Fotbal v hlubokém kómatu

Na vynesené tresty emotivně zareagovali přímo z Trabzonsporu. Na klubových sociálních sítích se objevil vzkaz žádající rezignaci vedení tureckého svazu, později pak i prohlášení klubového viceprezidenta Tanera Sanala.

„Tresty vynesené Tureckou fotbalovou federací nejsou ani legální ani rozumné. Prezident TFF Büyükeksi způsobil vyhlášenými tresty v naší zemi nový chaos,“ myslí si klubový funkcionář, který ale mluví i za klub.

„Trabzonsporu nezůstala ani špetka důvěry ve vedení TFF, jeho neschopný tým a komunitu rozhodčích, kterou ovládají určité zájmové skupiny. Bohužel i dobří lidé vykonávající svou práci se toho stali součástí, nebo mlčeli a báli se o svá místa,“ nešetří Sanal kritikou.

Ubodáme ti dceru, hrozili Vaclíkovi. Brankář popsal peklo po střetu s Ronaldem

„Ještě jednou říkáme jasně. Nebyli jsme a nebudeme součástí tohoto procesu! Prezident Büyükeksi a jeho kumpáni hleděli našemu národu do tváře a zničili lásku milionů našich občanů k fotbalu, zaseli semínka sváru uprostřed společnosti a ode dneška úplně ztratili kontrolu. Fotbal naší země se z tohoto hlubokého kómatu může dostat jedině tak, že všichni na odpovědných pozicích, především prezident TFF, bez výjimky rezignují,“ vyzval špičky svazového vedení k ráznému kroku.

„Pokud tyto kroky nebudou učiněny dnes, budoucnost fotbalu naší země bude tímto uzurpátorským týmem zničena. Zůstal-li ve vás byť jen nepatrný kousek bázně před Bohem, už do toho křesla nesednete. Skvělí fanoušci Trabzonsporu by to měli vědět; Náš boj proti zlodějům práce a dohazovačům zápasů bude pokračovat navždy,“ zakončil.