Zemětřesení otřáslo i městem Kahramanmaras, kde sídlí Hatayspor, který hraje tureckou Super Lig. Podle aktuálních informací je pod troskami útočník Christian Atsu a sportovní ředitel Taner Savut, kteří zůstávají nezvěstní.

Jednatřicetiletý útočník Atsu vstřelil o několik hodin dříve vítězný gól v 97. minutě, kterým zajistil Hataysporu výhru 1:0 nad Kasimpasou. „Důležité vítězství pro tým. Jsem šťastný, že jsem se konečně zapsal mezi střelce,“ napsal po utkání bývalý útočník anglické Chelsea či Newcastlu na svůj twitterový účet. V dresu Ghany má na svém kontě Atsu pětašedesát zápasů, ve kterých vstřelil devět gólů.

Dobrou zprávou pro české fanoušky je fakt, že je v pořádku obránce Matěj Hanousek, který od léta hostuje v Gaziantepu z pražské Sparty. Po prvotním šoku společně s manželkou a malým synem strávil zbytek noci v autobusu v tréninkového centru klubu. Město podle něj připomíná apokalypsu.

„Nás to chytlo v půl páté ráno, bylo to strašné. Nejsem si jistý, jestli mě probudilo zemětřesení nebo jak manželka vyskočila z postele a běžela za synem. U nás bylo asi 6,6 stupně. To padají věci, sune se postel, praskají zdi a sype se vám omítka na hlavu. Takový koktejl všeho,“ popsal Hanousek chvíle hrůzy.