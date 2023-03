Tvrdá kritika fotbalového brankáře. Takhle krutě zkazil oslavu malému chlapci

/VIDEO/ Jak pokazit narozeniny malému fotbalovému fanouškovi? Tak na to byste se mohli jít zeptat maďarského brankáře Zsombora Senkóho. Tomu se to totiž podařilo vskutku dokonale. A sklízí za to vlnu kritiky ze všech stran…

Maďarský brankář Zsombor Senkó. | Foto: Profimedia.