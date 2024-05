Už po dvou hodinách 26. řádné valné hromady FAČR, která se koná v olomouckém NH Hotelu, začala kritika. Vše odstartoval šéf pražské Slavie Jaroslav Tvrdík. Hlavním bodem byly otázky ohledně smluv mezi STES a agenturou Sport Invest.

26. řádná valná hromada FAČR v Olomouci | Foto: Deník/Jan Pořízek

O slovo se při řešení zprávy o výsledcích hospodaření FAČR a jeho dceřiných společností přihlásil Jaroslav Tvrdík a chtěl dostat delší slovo než jen na dvě minuty. Oficiálně se mu to sice nepovedlo, fakticky však dostal místo dvou minut přibližně pět.

Jaroslavu Tvrdíkovi se nelíbí, že nebyla zveřejněná smlouva STESu se Sport Investem, o což požádal a ostře kritizoval nejužší vedení asociace v čele s předsedou Petrem Fouskem. Odpovědí mu bylo, že nemohla být zveřejněna, protože tomu nedala souhlas smluvní strana Sport Investu.

„Je extrémní ostuda, že s partnerem, kterého považujeme za neseriózního, ukončíme smlouvu, odškodníme ho dvěma miliony odstupného a uzavřeme s ním další smlouvu na dvacet milionů,“ kritizuje Tvrdík, který chce, aby do konce roku vznikla směrnice pro výběrová řízení na nákup služeb a také aby byly zveřejňovány smlouvy nad půl milionu korun.

Bouřlivý den v českém fotbale: Jde o stadion Sparty, ozval se Tvrdík

„Je vytvářen nějaký dojem nehospodárnosti či pochybení. Dosavadní smlouvy nás něco stály, ta nová něco přináší. Nedošlo k porušení zákona ani k porušení předpisů FAČR,“ reagoval Petr Fousek.

Návrh Jaroslava Tvrdíka je návrhem Slavie, Sparty, Plzně, Baníku a dalších. Zástupce Slavie se také vymezil proti Petru Fouskovi. „Mám dojem, že Petra někdo vyměnil. Před třemi lety kandidoval s hesly transparentnost, efektivita, týmovost a změna fotbalu. To, co vidíme, je ukázkou toho, jak se nezměnilo vůbec nic,“ kroutil hlavou.

Po chvíli pak dodal: „Petře, začněte fungovat jako tým. Ty máš štěstí, že je letos EURO, jinak bys za tuto smlouvu čelil odvolání.“

Tvrdíkovi vypnuli mikrofon

Na debatu zareagoval také výkonný ředitel STESu Martin Rak: „Nová spolupráce se Sport Investem je jediný náklad, a to marketingové plnění. Všichni sháníme peníze a vypovídáme nevýhodné smlouvy, jako to děláte vy všichni ve svých klubech. V té se Sport Investem bylo napsáno, že ji nelze vypovědět. To jsem v životě neviděl.“

Ač chtěl Jaroslav Tvrdík opět reagovat, byl mu vypnut mikrofon, což odsoudil Miroslav Pelta. Nicméně ke kritice transparentnosti či smlouvy se přidali také další zástupci z řad delegátů. „Kdyby byla smlouva, která se nedá vypovědět, proč jste si je nepozvali a nejednali? Já bych to měl vyřešený za půl hodiny,“ řekl například Pelta.

Haškova nominace na fotbalové Euro dráždí. Vzít Zimu? Úlet. Vadí i Kuchta

Jaroslav Tvrdík ještě sdělil, že podle jeho informací je proti nové smlouvě devět z dvanácti členů výkonného výboru, což potvrdil také předseda LFA Dušan Svoboda: „Drtivá většina se smlouvou není komfortní. Stejně tak dozorčí rada či ekonomická komise. Nechápu, Martine, proč to obhajujete. Musí to poškozovat i Sport Invest.“

Svoboda následně požádal, aby byla z návrhu vyjmuta pasáž o zveřejňování smluv nad půl milionu korun, protože do toho spadají kontrakty hráčů. Ostrá debata skončila tím, že Tvrdík stáhl svůj návrh svého usnesení, který ovšem přepracuje a předloží odpoledne v nové podobě.