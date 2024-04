Internet se baví popichováním fotbalových bossů. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík a majitel libereckého Slovanu Ondřej Kania rozjeli na síti X poněkud úsměvnou výměnu názorů. Do přestřelky se zapojila dokonce i manželka Kanii, šéfka klubu od Ještědu.

Byznysmen Ondřej Kania koupil 75 procent akcií Slovanu Liberec a stal se většinovým vlastníkem klubu. | Foto: Profimedia

O Tvrdíkovi je známo, že se vyžívá v tweetování. Teď má ovšem na sociálních sítích zdatného konkurenta. Nový většinový vlastník fotbalového Liberce Kania má totiž stejnou zálibu. I mladý a úspěšný podnikatel často naťuká na platforme X nějaký ten štiplavý komentář.

Kania po převzetí klubu v tom týdnu vyhlásil útok na Ligu mistrů. „Jednou by tu hymna Ligy mistrů zaznít měla,“ pronesl ambiciózní boss. Na jeho smělý plán s útokem na Evropu zareagoval Tvrdík s náznakem posměšku a ironie.

„Ondřej Kania je bůh. Já usiluji o reformy českého fotbalu, on má hned aspiraci na lídra středoevropského fotbalu. Za 130 milionu udělat každý rok evropské soutěže a konkurovat třem týmům, které dokázaly každý postoupit ze základní skupiny své evropské soutěže, to bude do učebnic. Prostě borec, který pouta pozornost a baví. Jen tak dál,“ vzkázal předseda představenstva giganta z Edenu.

Tím to však neskončilo. Tvrdík si do Kanii ještě rýpl, že místo sebe vyslal na Ligové grémium LFA manželku Petru, novou předsedkyni severočeského klubu.

„Ondrovi určitě nevadí. Výzva k twitterové bitvě. Hned jsem ho osobně upozornil. Baví mě celý den. Když třeba na Ligové grémium LFA poslal za Liberec svoji manželku. To bych doma zkusil i navrhnout jen jednou. Proste osvěžující,“ napsal Tvrdík, jehož výroky na sítích vadí i některým slávistickým fanouškům.

Ondřej Kania o ambicích Liberce:

Zdroj: Youtube

„Petra je inženýrka ekonomie s červeným diplomem, v 28 letech vysoce postavená auditorka největších bank v ČR a SK, která dohlíží jako předsedkyně představenstva na naši společnou čtvrtmiliardovou investici. Byla jediná žena na grémiu LFA. Věřím, že jich tam v budoucnu bude víc,“ opáčil Kania.

Manžel mezitím uklidil a nakoupil

Ozvala si i Petra Kania. „Zdravím pane Tvrdíku, ráda jsem vás znovu viděla. Jen pro upřesnění, manžel mě nikam neposlal. Naopak, já jsem ho prostě nechala doma. Budu se těšit na další LFA. Velmi mě to bavilo,“ odpověděla vtipně a Tvrdíkovi poslala srdíčko.

„Potvrzuji slova paní předsedkyně. Doma jsem mezitím uklidil a šel jsem nakoupit,“ přidal Kania, který se zařekl, že po vstupu do klubu už nebude tweetovat, ale nevydržel to.

První konfrontace mezi Tvrdíkem a Kaniou na síti proběhla na startu jarní přípravy kolem hostování Lukáše Červa, ten nakonec skončil místo pod Ještědem v Plzni.

Jak vidno, v českém fotbalovém rybníčku - alespoň v tom virtuálním - bude s nástupem manželů Kaniových pořádně veselo.