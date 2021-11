Diallová, která je aktuálně ve vazbě, měla naplánovat přepadení dvou maskovaných lupičů, kteří přepadli Hamraouivou a vytáhli z jejího auta. Následně záložnici PSG shodili poblíž Boulogneského lesu na zem, kde jí tloukli železnou tyčí do nohou, a až po chvíli se dali na útěk. Podle francouzského deníku L'Équipe došlo k útoku 4. listopadu těsně po týmové večeři.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.'