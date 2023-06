Patří k nejznámějším ukrajinským sportovcům. Fotbalista Olexandr Zinčenko je oporou Arsenalu a svůj vliv využívá od začátku ruské invaze k tomu, aby přitáhl pozornost světa k tragickému dění ve své vlasti. Zároveň patří k nejostřejším kritikům setrvávání ruských (a běloruských) sportovců na mezinárodní scéně. Podle něj i oni nesou odpovědnost za zločiny Putinova režimu.

Olexandr Zinčenko (vlevo) v přátelském zápase mezi Ukrajinou a Českem v Plzni. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Obránce či záložník londýnského Arsenalu (a předtím Manchesteru City, se kterým čtyřikrát vyhrál Premier League) Olexandr Zinčenko se naposledy rozohnil v rozhovoru se známým britským novinářem Piersem Morganem na TalkTV.

Vzpomínal na první týdny války, kdy prý „úplně ztratil hlavu, nevěděl, kde zrovna je nebo kam právě jede“. A vyjádřil se i k citlivé otázce přítomnosti ruských a běloruských sportovců na mezinárodních turnajích či závodech.

V tomto směru je sportovní veřejnost rozdělena. Někteří si myslí, že sportovci za válku nemohou a neměli by nést odpovědnost za činy politiků. Jiní mají opačný názor – podle nich je i sport součástí ruské propagandy.

Zinčenko má v tomhle směru jasno. Je přesvědčen, že Rusové a Bělorusové by měli být vyloučeni ze všech soutěží. Bez výjimek.

Ať nemluví o tom, že jsme bratři

„Nikdy nebudu schopen přijmout jejich reakci. Jsem upřímný – nemůže prostě říct, že oni nic neudělali. Udělali, protože mlčeli,“ řekl Zinčenko v rozhovoru s Morganem na adresu svých ruských kolegů.

„Mají miliony followerů a možnost vyjádřit se. Pokud vás na Instagramu sleduje třeba deset milionů lidí a vy řeknete ‚Zastavte to!‘, někteří z těch lidí to budou šířit. Ale když nikdo nepromluví, protože se všichni bojí, tak ať nám neříkají, že jsme bratři. Nikdy víc,“ argumentoval ukrajinský reprezentant.

On sám hned po vypuknutí krvavého konfliktu napsal na sociální síti, že Putinovi přeje bolestivou smrt.

Zinčenko od začátku války sbírá a posílá finanční prostředky na opravu poničených budov, chystá rovněž charitativní fotbalový mač. Trochu se tak možná snaží kompenzovat to, že jako profesionální fotbalista žije v zahraničí a je tak mimo přímé nebezpečí.

Rozhovor Olexandra Zinčenka s Piersem Morganem:

Pokud by to ale bylo potřeba, prý by neváhal a postavil se do první linie. „Přijde čas, kdy tam budeme všichni. Přijde něco jako poslední zavolání,“ prohlásil Zinčenko.

„Zatím si myslím, že jsem užitečnější tady v Anglii, ale nikdy nevíte, co se stane. Vždyť kolik lidí už bylo od začátku invaze zabito? Rozhodně se nechci někde schovávat,“ dodal šestadvacetiletý fotbalista, který před lety žil nějaký čas i v Rusku, kde hrál v Ufě.