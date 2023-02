K incidentu došlo v turecké Antalyi, kde jsou fotbalisté ukrajinského klubu na soustředění. V hotelu, kde sídlí Šachtar Doněck , se jako na potvoru usadili Rusové, kteří přímořské letovisko během dovolené hojně navštěvují. A to v době válečného konfliktu nevěstilo nic dobrého.

Jednou večer se ruská skupinka opila, a když na chodbě narazila na Danyla Sikana v klubových barvách Šachtaru, začala ho provokovat výkřiky „Sláva Rusku“. A to neměla dělat. Ukrajinský fotbalista okamžitě vypěnil a jednomu z Rusů vrazil pěstí.

„K eskalaci došlo okamžitě. Sikan, aniž by domyslel následky, jedním pohybem ruky udeřil provokatéra do obličeje. Následoval převoz do traumacentra,“ uvádí ukrajinský web sport.ua. Zdroj uvádí, že nejsou žádní svědci, ale příspěvek s incidentem na Instagramu lajkoval sám jednadvacetiletý fotbalista.

Sikan pochází z bombardovaného Žitomiru

Reakci Sikana lze pochopit. Útočník totiž pochází ze Žitomiru západně od Kyjeva, kde ruská armáda na začátku války zaútočila na obytnou část města včetně porodnice. Matky s dětmi se musely před bombardováním krýt ve sklepě. Mezi oběťmi leteckého útoku byly i děti.

Sikan na sebe strhl pozornost i na fotbalovém pažitu v letošním ročníku Ligy mistrů, aniž by o to opět stál. O žádnou gólovou parádu totiž nešlo. Mladík Šachtaru se „proslavil“ jako prvotřídní palič, když v utkání s Celtikem (1:1) zazdil tisíciprocentní tutovku.

Spálená šance Danyla Sikana v Lize mistrů:

Sikan se zjevil sám před prázdnou bránou, ale nezvládl první dotyk. Míč si špatně zpracoval a ten skončil vedle tyče. Mohl dát vítězný gól, místo toho sklidil posměch. „Tohle je nejhorší minela, jakou jsem kdy v Lize mistrů viděl," žasl reportér talkSPORT David Tanner.

Teď Sikan rozpoutal emoce znovu.