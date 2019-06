Osmnáctiletý obránce přitom rozhodně nehrál druhé housle. Do finálového zápasu vyběhl v základní sestavě a i díky němu udržela Atalanta čisté konto. Gól Ebrimy Colleye z pětadvacáté minuty navíc rozhodl, že Bergamo vyhrálo 1:0.

Trofej je pro klub o to cennější, že juniorský tým na ni čekal více než dvacet let. Cesta k titulu vedla kromě Interu i přes Turín, s nímž si Heidenreichův tým poradil až po velké bitvě 4:3 v prodloužení.

Další velký úspěch

Pro mladého fotbalistu to byl další z velkých úspěchů v této sezóně. Slavil i na reprezentační úrovni, když s kapitánskou páskou na ruce dovedl s týmem do 19 let postup na evropský šampionát do Arménie. Tam se mladíci poperou v červenci o postup ze skupiny s Francií, Norskem a Irskem.

V následujícím ročníku by navíc mohl rodák z Ústí nad Labem teoreticky dosáhnout na další metu. Áčko Atalanty totiž vybojovalo v Serii A třetí místo a postup do Ligy mistrů. Pokud zůstane v Bergamu, minimálně tu mládežnickou, kam si jeho tým zajistil postup, by si měl zahrát určitě.