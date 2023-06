/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Byl to jeden zápas. Proti soupeři, který nepatří k těm lepším. Přesto zazářili právě oni dva. Ladislav Krejčí a Václav Černý zařídili sobotní vítězství fotbalové reprezentace na Faerských ostrovech.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí dotáhl svůj tým k mistrovskému titulu | Foto: CPA

Jejich přínos chválil kde, kdo. Experti, fanoušci. Dokonce i trenér Jaroslav Šilhavý, který obvykle nerad mluví o přínosu jednotlivců.

Krejčí dal důležitý úvodní gól. Hlavou, jak už je u něj zvykem.

Jak to okomentoval Šilhavý? „Prokázal svou formu. Má skvělou herní inteligenci.“

Hattrick už nešel. Černý byl rád za střídání a hlásí: Čekám na telefon

Černý se trefil hned dvakrát. Levačkou, v níž má snad dynamit.

Jak to okomentoval Šilhavý? „Potvrdil své fotbalové dovednosti a kopací techniku.“

Ovšem není tak podstatné řešit zápas na Faerských ostrovech. Logicky se víc řeší, co bude s novými hrdiny reprezentace dál. Nastává letní pauza, během níž bude o oba české šikuly zájem.

Případ Černý

Václav Černý už je jednou nohou na nové adrese. Ladí se jeho přestup z nizozemského Twente do německého Wolfsburgu. Po devíti letech by opustil tulipány v Nizozemsku. „Nevím, čekám,“ usmál se sympaťák, jenž odcházel do ciziny v šestnácti letech.

Jeho táta – sám bývalý fotbalista a trenér – mu předal vášeň pro kopačák. Zahraniční štace ve věhlasné akademii Ajaxu sice Černému nevyšla tak, jak si doma přáli. Leč on se kousl, následovalo angažmá v Utrechtu, pak přišlo Twente.

Co stojí za úspěchem fotbalisty Černého? Nesporný talent i facka od táty

Letos se konečně rozjel. Konečně potvrdil, že mu ofenzivní fotbal v Nizozemsku svědčí. Nebýt několika zranění kdo ví, kde by už teď byl.

A pokud jde o reprezentaci, i tam to dobu skřípalo. Snad se to na Faerech změnilo. „Víme, že má velké individuální kvality směrem dopředu,“ líčil Šilhavý. Pod čarou pochopíte, že směrem dozadu už to bývalo horší. „Je rozdíl, s kým se hraje. Když se hodí méně, buď nehraje, nebo tam naskočí v průběhu do unavené obrany,“ dodal český kouč.

Ladislav Krejčí a Václav ČernýZdroj: Deník

Případ Krejčí

Ladislav Krejčí je považován za klenot Sparty. Lídr, kapitán. Umí srovnat spoluhráče, zlobit se na rozhodčího. Ač obránce, dává góly jako kanonýr. Sílu v zakončení si přenesl i do reprezentace. V březnu dal gól Polsku, teď to zopakoval v Tórshavnu.

„Rád bych si schoval něco i na další sezonu,“ prohodil mezi řečí.

Bude to ve Spartě, nebo se ozve klub z ciziny? Kdysi se mluvilo o zájmu Feyenoordu Rotterdam (tam loni odešel někdejší Krejčího parťák z Letné Dávid Hancko). „O ničem nevím. Mám smlouvu ve Spartě, ale kdyby přišla nabídka, přemýšlel bych o tom,“ přiznal 24letý stoper (či záložník).

Krejčí dal gól i Faerským ostrovům. O nabídce na přestup bych přemýšlel, uvedl

Odchovanec z Rosic u Brna rozhodně vyrostl v oporu.V hlavním městě rychle zmužněl, z teenagera je hráč, kterého na hřišti těžko někdo obejde. A co může hrát svou roli, zůstává pokorný.

„Spoustu věcí ještě neumím, pořád se mám co učit. Chci se posouvat. Budu trpělivý,“ zmínil. Taková slova poslouchá každý trenér rád. „Roste z něho velký hráč a je na něm, kam až bude pomýšlet,“ dodal Šilhavý.