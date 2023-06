Český reprezentant Václav Černý podepsal čtyřletou smlouvu s německým Wolfsburgem. Pětadvacetiletý záložník, který zářil v nedávném kvalifikačním duelu na Faerských ostrovech, si tak poprvé v profesionální kariéře zahraje mimo Nizozemsko.

Fotbalista Václav Černý slaví gól v dresu nizozemského Twente Enschede | Foto: Maurizio Borsari/AFLO/Profimedia

Ofenzivní záložník Václav Černý má za sebou mimořádně vydařenou sezonu. V dresu Twente Enschede vstřelil v nejvyšší nizozemské soutěži 14 gólů a přidal 13 asistencí. Čeští fanoušci se o jeho formě přesvědčili v kvalifikačním zápase na Faerských ostrovech, kde dvěma góly výrazně přispěl k výhře 3:0.

Co stojí za úspěchem fotbalisty Černého? Nesporný talent i facka od táty

Možná i to přispělo k tomu, že bundesligový Wolfsburg za Černého vysázel údajně osm milionů eur (téměř 190 milionů korun). Český reprezentant s německým klubem podepsal čtyřletou smlouvu.

„Je to hráč, který znamená velké nebezpečí pro bránu soupeře. V Enschede působivě prokázal své kvality a přitom stále není u konce svého fotbalového vývoje,“ chválil Černého sportovní ředitel Sebastian Schindzielorz na klubovém webu.

„Nemůžu se dočkat, až to vypukne,“ vzkázal Černý. „Bundesliga je jednou z nejlepších soutěží na světě. Vždycky jsem snil o tom, že si tu zahraji.“

Ajax, Utrecht i Twente

Někdejší obří talent českého fotbalu působil už od mládežnických let výlučně v Nizozemsku. Přes slavný Ajax Amsterdam se dostal do Utrechtu a následně do Twente.