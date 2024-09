Za Jurečku vždycky mluvily góly, vždyť jich v dresu Slavie nastřílel za dvě sezony na 49. U toho mělo taky zůstal, což se bohužel nestalo. Když si třicetiletý kanonýr po přestupu do Rizesporu pustil pusu na špacír, ve slávistickém táboře to způsobilo zděšení.

„Bylo to hodně zvláštní, to nastavení Slavie vůči mně. Cítil jsem se trošku nedoceněný. Myslel jsem si, že to funguje, ale v očích vedení to asi nefungovalo,“ sypal ze sebe Jurečka v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Přestože sázel jeden gól za druhým, jisté místo v základu neměl. Před letošní sezonou vycítil, že je čas Slavii opustit ještě před vypršením smlouvy. „Poté, co mě pan Tvrdík hodil na předsezonní tiskovce do luftu, jsem si říkal: OK, tak tady už budoucnost není, budu si muset hledat angažmá,“ popsal.

Agent Jurečkovi nic neřekl

Jurečka chtěl odejít do zahraničí. Měl nabídku z Düsseldorfu, ale nakonec zakotvil v Turecku. Slavia měla poslední šanci, jak Jurečku zpeněžit, po sezoně by totiž odešel zadarmo. Nakonec za něj dostala od Rizesporu 30 milionů korun. Podle informací serveru infotbal.cz přitom Jurečkův agent jednal se Slavií o nové smlouvě, ale údajně měl přemrštěné požadavky. Hráč ale o žádné nabídce neví.

„Nevím, o jaké nabídce prodloužení smlouvy se v médiích spekulovalo, ale žádnou oficiální nabídku jsem od klubu nedostal. Mrzelo mě, jak se ke mně zachovali,“ postěžoval si Jurečka. „Spíš mě mrzelo, že pořádně mi tu situaci nikdo nevysvětlil. Dodneška nevím, jestli to bylo ze strany trenérů, nebo vedení. Asi se to bohužel ani nedozvím. Svědomí mám čisté.“

Proti výrokům Jurečky se na sociální síti X ohradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Smutný rozhovor. Nechme raději pravdu o vzájemném dialogu mezi klubem, tebou a tvým agentem důstojně spát. Děkujeme za odvedenou práci a ať se ti, Václave, daří,“ reagoval předseda představenstva klubu.

Jurečka si to rozházel i u skalních fanoušků Slavie. „Dík a čau! A už nikdy víc. Maximálně se stav pro Chorýho,“ napsal na síť X fanoušek s přezdívkou „pan Lama“, který očividně stále neskousl příchod Tomáše Chorého z Plzně.