Po přestupu do pražské Slavie se stal dvakrát nejlepším střelcem domácí nejvyšší fotbalové soutěže, v tomto ročníku ale Václav Jurečka o svoji pozici přišel. Vypadl ze základní jedenáctky sešívaných a už delší dobu se mluví o jeho možném přestupu. Podle renomovaného novináře Fabrizia Romana by k němu nakonec skutečně mohlo dojít. Zájem by momentálně měly mít nejmenované kluby z Itálie a z Německa a pro Slavii se jedná o poslední šanci, jak vyhlášeného kanonýra zpeněžit.

Václavu Jurečkovi vyprší smlouva se Slavií za rok, proto má teď pražský klub poslední možnost, jak za něj získat aspoň nějakou protihodnotu. Je totiž prakticky jasné, že třicetiletý útočník v Edenu novou smlouvu nepodepíše.

A na nejlepšího střelce posledních dvou sezon české nejvyšší soutěže se podle všeho doptávali z prestižních adres. Podle novináře Fabrizia Romana konkrétně z Německa a z Itálie. „Stále by mohl odejít v případě dobré nabídky,“ napsal na svém účtu na síti X italský žurnalista, který pravidelně zveřejňuje zákulisní informace jako první.

V případě zajímavé nabídky by se skutečně mohlo jednat o ideální řešení jak pro Jurečku, tak pro Slavii. Rodák z Opavy letos nedostával důvěru trenéra Jindřicha Trpišovského a v prvních třech ligových kolech se vůbec neukázal na trávníku. Šanci dostal až proti Olomouci, které hned dal gól, a jako střídající hráč rozhodl odvetu předkola Ligy mistrů na hřišti belgického Royale Union. Prostor v základu pak dostal Jurečka proti Teplicím, ale tentokrát se neprosadil.

Odchod do zahraničního klubu by dával smysl i samotnému klubu. Jurečka ztratil pozici v základu a pořád může být zajímavě zpeněžitelný. Podle webu Transfermarkt.com je jeho odhadovaná hodnota na trhu 1,7 milionu euro.

V Česku zůstává nedoceněný

O Jurečkově možném přestupu se ale spekuluje už delší dobu a žádná z předchozích informací se zatím nepotvrdila. Objevovaly se náznaky o zájmu z americké MLS, z Německa a naposledy také z Turecka.

Není divu, že je o Jurečku zájem. Produktivní útočník, který dříve působil ve Slovácku a v Opavě, strávil ve Slavii poslední dva ročníky. V prvním nastřílel rovných 20 branek ve 27 utkáních a loni se trefil 19krát ve 32 zápasech. Proti němu hovoří snad jen to, že v červnu oslavil „už“ 30. narozeniny. Jak ale ukázal, když letos dostal šanci, pořád to v sobě má.

„Kouše se to těžce, ale každý rok je to to samé. Ze začátku sezony vlastně nenastupuji a pak se to nějakým zápasem zlomí. Kluci, co přijeli z repre, mají formu. Je to kolektivní sport, takže musím počkat na šanci a musím pracovat. Uvidíme, jestli mě trenéři využijí, nebo ne,“ komentoval Jurečka svoji pozici v rozhovoru pro O2 TV Sport.

Pravdou je, že zkušený útočník zůstává v Česku i přes svoje úchvatné statistiky poněkud nedoceněný. V reprezentaci odkopal zatím jen devět zápasů, v nichž dal jeden gól, a jako nejlepší střelec ligy se nedostal ani na letošní Euro.

O svých kvalitách by teď Jurečka mohl přesvědčit i v zahraničí. Dočká se zajímavé nabídky z Bundesligy nebo Serie A? Mnoho času už nezbývá, přestupové okno v nejlepších evropských soutěžích se uzavře už 30. srpna.