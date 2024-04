/VIDEO/ Brankář české fotbalové reprezentace Tomáš Vaclík si po zápase Ligy národů proti Portugalsku prošel velmi nepříjemnými zkušenostmi. Nejen že tehdy dostal od soupeře čtyři branky, ale po střetu s Cristianem Ronaldem se stal nejen on, ale i jeho rodina terčem nechutných výhrůžek. Gólman Albacete se o svou zkušenost podělil v rámci projektu Přes čáru, se kterým přišla Fotbalová asociace ČR (FAČR).

Český brankář Tomáš Vaclík při tréninku na stadionu Hampden Park ve skotském Glasgow 13. června 2021. | Foto: ČTK

V utkání hraném v září 2022 se Vaclík už v desáté minutě při vybíhání srazil s největší hvězdou portugalské fotbalové reprezentace Cristianem Ronaldem. Ten byl ze střetu viditelně otřesený, musel si vyměnit zakrvavený dres, ale zápas nakonec s tampony v nose dohrál.

„Cristiano je globální hvězda, po naší srážce nevypadal úplně dobře. Byl jsem rád, že to nedopadlo hůř a dohrál, po zápase jsem za ním zašel do kabiny. Nechtěně jsem zranil Ronalda - a následovaly nenávistné reakce fanoušků z celého světa. Nejen vůči mně, to jsem si zvykl. Dostali jsme čtyři góly, tušil jsem, že to nebude nic hezkého. Ale i proti manželce. Došlo na vyhrožování rodině, ať nejezdím do Portugalska a Španělska, že mi ubodají dceru. Čára byla v ten moment překročena fakt hodně,“ svěřil se zkušený brankář.

Střet Tomáše Vaclíka s Cristianem Ronaldem:

„Osobní útoky, i na členy rodiny, vám pár dnů v hlavě zůstanou. Říká se, že nejlepší je to nečíst, ale dneska jsme na sítích všichni a jsme tedy snadné terče. Musíme se s tím naučit žít, ale nikdy by se to nemělo týkat rodiny. To je opravdu přes čáru,“ tvrdí pětatřicetiletý gólman, který jako příklad použil i Jakuba Jankta, který se před časem svěřil se svou homosexuální orientací.

„Spousta lidí nemá vůbec toleranci, neví, čím on sám si prochází, a ještě víc do něj zajedou. Bylo krásné, jak to přijala fotbalová komunita, ale na druhé straně názorového spektra se bohužel objevilo i absolutní dno. Orientace je každého věc, za mě se do toho nesmí sahat,“ myslí si Vaclík.

Cílem projektu Přes čáru je upozornit na negativní jevy, jako je kyberšikana, vulgární a násilné chování vůči rozhodčím a ve fotbale obecně.