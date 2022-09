Nevěříte?

Žihadla od vos, hlásek jako konipásek. Francouzská hvězda řeší kuriózní problémy

Podívejte se na video, které se šíří internetem. Rozhodčí zde byl postaven před nelehkou situaci, kdy měl rozhodnout o platnosti branky. Například v Lize mistrů by se jednoduše spojil s asistentem u videa, eventuálně by se sám podíval na videozáznam a za chvilku by měl jasno.

Jenže nižší srbská soutěž není Liga mistrů. Naštěstí zde byl pohotový fanoušek, který si vše zaznamenal na mobilní telefon, načež si zavolal rozhodčího a natočené záběry mu nabídl k posouzení.

Nakolik je takové řešení legitimní, se můžeme dohadovat, každopádně šťastnější dle videa nakonec byli fotbalisté v modrých dresech.