Ve stopách otců. Haaland ho překonal v jednadvaceti, Maldini navazuje na odkaz

Netrpělivě sledoval jeho premiéru v základní sestavě AC Milán, od 48. minuty už však měl smích od ucha k uchu a radoval se jak za mladých let. Řeč je o legendě „Rossoneri“ Paolovi Maldinimu, jeho syn Daniel totiž v utkání proti Spezii vstřelil při své premiéře v základní sestavě i svoji první branku v seniorském výběru, a dokonal tak zajímavý milník – bylo to totiž vůbec poprvé, co si tři generace jedné rodiny zahrály v Serii A.

Daniel Maldini se raduje z první branky v dresu AC Milán. | Foto: ČTK/imago sportfotodienst/www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

„Byl to velmi silný zážitek. Dnešek jsem prožíval, ale byl jsem klidný. Naštěstí jsme získali tři body, i když to bylo těžké. Trenér (Pioli) mi v pátek oznámil, že nastoupím v základní sestavě, ale nestresoval jsem se tím,“ řekl devatenáctiletý produkt akademie AC Milán, který přispěl gólovou hlavičkou k vítězství 2:1. Ve stopách otce i dědečka S „Rossoneri“ je příjmení Maldini nezbytně spjato už od první poloviny padesátých let minulého století. Cesare Maldini, Danielův dědeček, získal s AC Milán jako kapitán čtyři mistrovské tituly či vítězství Poháru mistrů evropských zemí (tehdejší obdoba Ligy mistrů). Po konci své hráčské kariéry se vrhl i na trenérskou kariéru, během které se dostal i coby trenér na lavičku svého osudového týmu. History being written ✍️?⚫#SpeziaMilan #SempreMilan pic.twitter.com/3QcB5U5eLY — AC Milan (@acmilan) September 25, 2021 Nezpochybnitelnou legendou osmnáctinásobného mistra italské ligy je i Paolo Maldini. Už jen to, že číslo 3 bylo po konci jeho kariéry vyvěšeno do síně slávy s tím, že žádný jiný hráč ho nemůže nosit, mluví za vše. Dohromady 647 utkání odehrál legendární „Il Capitano“ v italské Serii A, čímž vytvořil téměř nepřekonatelný rekord. Během své kariéry, která trvala 25 let, hrál jen za jediný klub – AC Milán. S ním vyhrál dohromady 26 trofejí – sedm mistrovských titulů, tři vítězství v Lize mistrů či dva triumfy v Poháru mistrů evropských zemí. Schmeichel se chce vyrovnat Často si je pletou. Kasper Schmeichel má na sobě ne-ustále nálepku syna slavného otce, který chytal za Manchester United, ta se mu ale pomalu daří slepit. „Jsem ženatý, mám dvě děti, ale pro ostatní jsem stejně jenom Peterův syn,“ poznamenal s dávkou humoru sobě vlastním před čtyřmi roky Kasper. UEFA řeší bosenského fotbalistu. Na paži má vytetovaného masového vraha Dujiče Přečíst článek › V současnosti čtyřiatřicetiletý brankář totiž má za sebou také řadu úspěchů. V roce 2016 se stal základním kamenem při senzačním tažení Leicesteru až k vítězství v Premier League. Shodou okolností to Kasper dokázal ve stejný den jako jeho otec Peter v roce 1993. Rodák z Kodaně byl také součástí dánského týmu, který na letošním mistrovství Evropy při své cestě za bronzem vyřadil i českou reprezentaci. Čtyřikrát se Kasper Schmeichel stal nejlepším fotbalistou své země. Haaland otce překonal Jedním z mála fotbalistů, kteří dokázali vystoupit ze stínu svého otce je bezpochyby Erling Haaland. Alf-Inge Haland strávil většinu své kariéry na ostrovech. Kopal za Nottingham Forrest, Leeds nebo Manchester City. Zdroj: Youtube Během své kariéry se ale dočkal nepříjemné odplaty. Haaland zranil na rok Roye Keana, který byl proslulý svou agresivitou a zákeřností, Irský záložník si k surové odplatě došel v manchesterském derby před dvaceti lety, kdy si Haalanda našel a surovým zákrokem mu ukončil kariéru. Teprve jedenadvacetiletý bijec je v současnosti nejžádanějším útočníkem světového fotbalu a v dohledné době očekávat jeho odchod z Borussie Dortmund. Služby o jeho služby a kontakt s jeho agentem Minem Raiolou navázali zástupci Manchesteru Nited, Realu Madrid, Chelsea či Manchesteru City. Aby také ne, když Haalandova bilance v dresu vestfálského celku činí 68 zásahů v 73 utkáních. A k tomu všemu má v sobě po svém otci vložené fotbalové geny.