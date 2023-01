V rozhovoru pro Deník se zdejší podnikatel bez zábran rozhovořil o ztrátách, snaze vycepovat a prodat talenty do ciziny. A také o Spartě.

Když jsem s vámi domlouval rozhovor, souhlasil jste prý díky tomu, že jsem z Česka. Máte rád český fotbal?

Vážím si Zdeňka Svobody (bývalý obránce Sparty i reprezentace), který tu kdysi hrál. Sem tam jsme spolu ve spojení, dokonce mi doporučoval hráče.

Malta byla v lednu dějištěm turnaje, na němž startovaly i české kluby. Znáte je?

Upřímně? Moc ne. Kdysi hrál můj klub proti Slovanu Bratislava. Prohráli jsme 3:4. Ale znám Spartu, to je váš největší klub, že?

Kdysi ano, teď se mu nedaří a pravidelně je ve ztrátě.

To je normální. Celý maltský fotbal je ve ztrátě.

Malta, zimní říše českého fotbalu. Hrubý i Frýdek by tu mohli dělat průvodce

Proč to tedy děláte?

Kdysi jsem hrál fotbal na nejvyšší maltské úrovni. Do Gziry jsem přišelv roce 2011, můj otec byl prezidentem klubu, ale nedařilo se mu – tým se potácel v nižších soutěžích. Chtěl jsem to zlepšit. Snil jsem o tom, že postoupíme do ligy. Teď jsme mezi nejlepšími na celém ostrově a hrajeme evropské poháry.

Nikdy jste se však nedostali do základní skupiny. Má to smysl?

Věřím tomu. Chci vytvořit něco zajímavého, co nebude závislé na mých penězích.

Jak to myslíte?

Začali jsme investovat do mladíků. Za pár tisícovek eur je přivedeme, dáme jim prostor, podmínky. A pak uvidíme. Někdy se to povede, jindy ne. Je to riziko podnikání, ale pořád lepší než jen platit staré cizince na důchod.

Jak moc klub dotujete?

Odpovím vám informací, že rozpočty klubů se na Maltě pohybují mezi milionem a dvěma miliony eur. Mám profesionální mužstvo, to se týká trenéra, fyzioterapeuta i doktora. No a sponzoři tu skoro nejsou. Jen mé firmy. A k tomu firma, s níž spolupracuju. Takže ztráty dosahují stovky tisíc eur…

Prozradíte mi, kolik si tady fotbalista vydělá?

Fotbal tu roste. Pokud to myslíte vážně, musíte investovat do zázemí, do toho, jak fotbalisty zaplatíte. (odmlčí se) Tak já vám to povím. Čtyři cizinci dostávají měsíčně osm tisíc eur. K tomu si připočtěte, že mají od klubu byt, zaplacené energie, dostanou auto… Jak to máte v Česku?

Řeknu to kulantně, možná mi někdo napíše, že chce na vás kontakt…

Vždycky záleží na kvalitě hráče. Ano, na maltský fotbal je to dost, někdo tu má dva tisíce eur, někdo čtyři, pět…

Co je největším úspěchem Gziry United?

Pokud se budeme bavit o výsledcích, tak mám dva zápasy, na něž s radostí vzpomínám. Zaprvé, když jsme v roce 2019 vyřadili Hajduk Split, to byla senzace. Ještě víc mě potěšilo, když jsme teď v létě vyřadili Radnički Niš. Přitom od tohohle srbského soupeře jsme před čtyřmi lety dostali pět gólů. Jdeme nahoru.

Díval jsem se, že jste si zahráli i proti Interu Milán.

To byl pro mě velký svátek. Já totiž Interu fandím. Přišly čtyři tisícovky lidí, to je tu unikátní. Sice jsme prohráli 1:6, ale nebylo nutné se zlobit. Hrálo se v nevhodný čas. Oni tu měli přípravu, my normální program, a tak jsme za pět dní sehráli tři zápasy, i tento.

Kolik fanoušků chodí na ligu?

Pokud to není derby nebo důležitý zápas, tak málo. My máme návštěvy pod tisíc diváků na zápas.

Místní se o fotbal nezajímají?

Spíše sledují ten italský.

Kolik stojí vstupenka?

Deset eur. Ale to nebude ten problém. Myslím si, že spočívá ve velikosti naší ligy. Čtrnáct týmů je moc.

Zužování soutěže jsme řešili i v Česku, ale oproti Maltě jsme trochu jinde. Jaká je vaše představa, kolik by měla mít liga týmů?

Osm. Ale chápu, že to rozhodnutí je těžké. Kdo by skončil? Šest klubů by muselo spadnout. Navíc některým lidem i fanouškům by se nemuselo líbit, že zúžení přinese větší rozdíly mezi kluby. A asi by bylo těžší dostat na Maltu víc kvalitních hráčů.