„Skladba vznikla při příležitosti 20. výročí vzniku jedný z fanouškovských skupin Southside Trnava. Ve videoklipu si zahráli vedle fanoušků Spartaka i fotbalisté Ľuboš Kamenár, Dobrivoj Rusov, Roman Procházka, Gergely Tumma a nechyběl ani Martin Škrtel,“ uvedl trnavský klub.

Zdroj: Youtube

Oba rivalové jsou na tom před nedělním derby stejně. Půjde tedy o přímý souboj o první místo. „My si hrajeme svoje, zatím si to potvrzujeme a jsme rádi, že si to rozdáme se Slovanem o první místo,“ burcoval Škrtel.

„Co víc si můžeme přát, hraje Trnava se Slovanem, druhý s prvním v derby a ten zápas by si zasloužil skvělou atmosféru. Doufám, že to okolnosti umožní a přijde co nejvíc fanoušků,“ dodal šestatřicetiletý stoper.