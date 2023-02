I Schick by zíral. S góly z vlastní poloviny se roztrhl pytel, šokoval i brankář

Spektakulární gól? To rozhodně. Jenže padl ve chvíli, kdy se na trávníku svíjel faulovaný hráč Fiorentiny, zatímco soupeř zjišťoval, jak na tom je. Zdálo se totiž, že je zranění a bude potřeboval ošetřit. Nikdo nečekal, že Biraghi využije hluchého momentu, pošle míč z 58 metrů přímo na bránu a senzačně skóruje.

Jen tak mimochodem, Patrik Schick vstřelil památný gól na Euru „jen“ ze 40 metrů.

Hráči Verony si pochopitelně stěžovali rozhodčímu, který byl také zjevně zaskočen, ale kontroverzní gól na 3:0 uznal. Domácí zuřili, protože Biraghi se nezachoval košer, jenže pravidla neporušil. I trenér Hellasu Marco Zaffaroni musel po utkání konstatovat, že kapitán Fiorentiny neudělal nic špatného.

„Chvílemi jsme hráli trochu naivně. Na hřišti se dějí různé věci a vy nemůžete dovolit, byste měli skleslou hlavu. Musíte využít šance, když přijdou, a to je to, co Fiorentina udělala,“ řekl Zaffaroni.

Trenér Fialek z Florencie lišácký gól ocenil. Italského reprezentanta pochválil za chytrost a přehled. „Udělal to velmi dobře, tohle je druh inspirace, kterou tu a tam potřebujete,“ nechal se slyšet Vincenzo Italiano. „Takové situace vidíme jen zřídka. Zaslouží si pochvalu, protože z téhle vzdálenosti to nebylo jednoduché. Byl to skvělý gól a je správné, že ho oslavíme.“