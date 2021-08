Kuriózní moment nastal v úplném závěru utkání 3. předkola Evropské ligy mezi Slovanem Bratislava a gibraltarským týmem Lincoln Red Imps. Šulla chtěl rozehrát nohou, míč si položil před sebe, jenže si nevšiml, že má za sebou schovaného protihráče. Útočník Kike Gómez si počkal na správnou chvíli, zmocnil se míče a pohodlně ho poslal do sítě.

„Nemělo by se to stát. Ve fotbale se ale dějí i neuvěřitelné věci,“ kroutil hlavou trenér Slovanu Vladimír Weiss starší.

Zdroj: Youtube

Stupidní chyba zkušeného slovenského gólmana naštěstí nestála Slovan postup, neboť v úvodním utkání vyhrál 3:1. Mimochodem, na postupu se výrazně podílel Jaromír Zmrhal, který dva góly dal a na dva přihrál.

Slovenského kouče víc dopálilo vyloučení Vernona de Marca, který má čerstvě slovenské občanství. „To, co udělal Šulla, byla to hloupost, ale to, co udělal De Marco, byla ještě větší primitivnost. Bude potrestaný,“ zlobil se Weiss.

Zdroj: Youtube

V play-off Evropské ligy se slovenský mistr střetne s řeckým Olympiakosem Pireus, který v 3. předkole Ligy mistrů vypadl s Ludogorcem Razgrad po penaltovém rozstřelu.