Messi rozvášnil nefotbalovou Ameriku. Podívejte se na všechny jeho góly za Miami

Je k nezastavení. Co zápas, to gól. Fenomenální Lionel Messi pobláznil Ameriku. Za necelý měsíc v Interu Miami nasázel devět branek, na to mu stačilo jen šest utkání. Podívejte se na všechny parádní trefy a asistence argentinského fotbalisty za floridský klub, který spoluvlastní David Beckham.

Fanoušci v Americe šílí z Lionela Messiho. | Foto: Profimedia