To největší drama přišlo ale ke konci zápasu. V posledních sekundách utkání se totiž začala pošťuchovat dvojice Pepe a Joao Palhinha, prvně zmiňovaný si nakonec v bolestech lehl na trávník. Rozhodčí mezitím ukončil utkání, což kapitána Porta rozčílilo natolik, že se rychle ze země zvedl a šel si vyřizovat staré účty.

Celý incident nakonec vyvrcholil hromadnou strkanicí obou týmů, ve které byly k vidění lokty v obličeji či hrubé urážky. Strkanice nakonec trvala přibližně pět minut, rozhodčí poté rozdali čtyři červené karty (včetně Pepeho) a donutili trenéry k tomu, aby obě mužstva uklidnila a stáhla ze hřiště.

