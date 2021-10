Maďarští fanoušci před začátkem utkání vybučeli hostující fotbalisty, kteří poklekli na podporu hnutí Black Lives Matter, a poté bučeli na hráče tmavé pleti Raheema Sterlina a Jude Bellinghama.Mezinárodní federace FIFA následně Maďarům udělila pokutu 200.00 franků (přibližně 4,7 milionu korun, dvouletou podmínku a domácí utkání s Albánií bez fanoušků.

I v odvetě však došlo ke konfliktu.

Krátce po začátku utkání přišla policie zadržet jednoho z hostujících příznivců, který měl údajne rasisticky urážet jednoho z pořadatelů. Toho se ale zastala řada fanoušků okolo, kteří poté vytlačili policejní složky ze svého sektoru.„Jsme si vědomi incidentu v části stadionu s hostujícími fanoušky během zápasu kvalifikace mistrovství světa ve fotbale 2022 na stadionu ve Wembley. Budeme situaci vyšetřovat a nahlásíme incident FIFA,“ napsala v pozápasovém prohlášení anglická fotbalová asociace.

Už před utkáním Albánie s Polskem v Tiraně to v ulicích vřelo, když bezprostředně před zápasem došlo k několika střetům obou fanouškovských skupin. Největší emoce ale vzplály po brance Polska, která znamenala výhru 1:0. Karol Šwiderski totiž svůj zásah oslavil v blízkosti domácích fanoušků, kteří hráče Polska zasypali zapalovači a láhvemi.

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O