A to tehdy nemohl nikdo tušit, že se jednalo jen o malý předkrm toho, co se stane letos v září…

A není to poprvé, co se James stal obětí krádeže. Loni v prosinci mu během charitativní akce pro děti někdo stačil z kufru auta ukrást všechny dary, které měl pro hladové ratolesti připravené. Zloděje se logicky nepodařilo najít.

Lišácký to plán, o tom žádná. Jenže se zdá, že i navzdory tomu budou dny výtržníků brzy sečteny. Podle informací tamější policie se totiž celkem rychle povedlo dostat na správnou stopu a každým dnem přibývají větší a větší důkazy.

„Tyto medaile byly získány tvrdou prací a reprezentují úspěchy klubu Chelsea a celé Anglie. Jsou to vyznamenání, která mi nikdy nemohou být odebrána, ať je u sebe fyzicky mám nebo ne,“ prohlásil James.

Útok výtržníků byl sice zprvu doveden do zdárného konce, ale celý jejich pohyb poctivě zaznamenaly Jamesovy bezpečnostní kamery. Sestříhaná videa okamžitě umístil na sociální sítě a za jeden jediný den toto video shlédlo několik milionů lidí po celém světě.

Z anglického fotbalového prostředí se začíná pomalu ale jistě stávat velká noční můra. Pravidelné rasistické urážky, agresivní výstupy fanoušků na stadionech a nyní má hlavní město na svědomí další velký problém nesoucí název krádež. A to takový kousek, který by si jen málokterý zloděj dovolil udělat.

