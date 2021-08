Fanoušci na stadionu nevěřili vlastním očím, když během utkání nejvyšší americké soutěže Major League Soccer mezi týmy Cincinnati a Orlando City spatřili na hřišti malého klučinu, který si chtěl hrát s míčem.

Ještě větší údiv ale vzbudila blesková reakce jeho matky, která vysprintovala za synem na plochu, skluzem zezadu svoji ratolest zpacifikovala a v náručí si ji odvedla do bezpečí.

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. ?

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2021

Později se ukázalo, že šlo o dvouletého klučinu jménem Zaydek a jeho matku Morgan Tuckerovou z Ohia. „Doslova na vteřinu jsem odvrátila zrak a už to bylo,“ líčila překvapená matka, kterou fanoušci na sociálních sítích chválí za rychlé reflexy. „Okamžitě jsem přeskočila bariéru u hřiště a sprintovala za ním. Tak jsem se bála, že dostane míčem do hlavy.“ Svého syna včas zachránila a zavlekla ho zpátky na sedačku.

„Když jsem ho dovedla zpátky, řekla jsem mu: Co jsi dělal? A on odpověděl: Mami, fotbalový míč. Byl nešťastný, že byli hráči na druhé straně a tak běžel za nimi. Netušil, co dělá, jen se smál.“

Zaydek and his mom had a great time at the game pic.twitter.com/53TgisKvis — Sam Greene (@SGdoesit) August 8, 2021

Tuckerová prý vnímala burácení ochozů, když se se synem v ruce vracela za postranní čáru. „Všichni křičeli, jásali a já věděla, že to není kvůli zápasu. Můj obličej byl červený jako rajče."

Vyděšená matka nakonec vzala celou situaci s úsměvem a společně se synem zbytek zápasu v klidu dokoukala.