A nebyl to první incident, kdy jeden z hvězdného trojlístku vyjádřil svoji frustraci. V minulém kole byl stažen Lionel Messi za nerozhodnutého stavu proti Lyonu a trenérovi Pochettinovi nepodal ruku.

Mít v jednom týmu Lionela Messiho, Neymara a Kyliana Mbappého je na jednu stranu luxus, na tu druhou i těžký oříšek. Zkrotit vedle sebe tři absolutní hvězdy světového fotbalu není vůbec lehký oříšek, o kterém by mohl trenér Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino vyprávět. Po svém vystřídání v utkání proti Montpellier si Mbappé totiž postěžoval svému spoluhráčovi, že mu Brazilec Neymar nenahrává.

