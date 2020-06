Na stadionu slavili se čtyřmi tisícovkami věrných. Jenže před Edenem čekaly na fotbalisty Slavie, nové mistry FORTUNA:LIGY, další davy příznivců.

Fanoušci Slavie Praha slaví titul mistra ligy | Video: Deník/ Jiří Fejgl

Necelou hodinu po zápase tady začalo další křepčení - tradiční děkovačka, velebení jednotlivých hráčů, ale také pár výhrůžek soupeřům. Ty sami fotbalisté vždy rychle utnuli. Tak to má být. A že by se někdo zabýval přikázáními ohledně koronaviru, například rozestupy? To fakt ne…