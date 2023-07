Tenistka Markéta Vondroušová hraje v sobotu finále Wimbledonu, nejznámějšího a nejprestižnějšího grandslamového tenisového turnaje, s favorizovanou Ons Džabúrovou. Přestože je Tunisanka v žebříčku WTA na šestém místě a Vondroušová figuruje až na začátku páté desítky, rodačka ze Sokolova se předem nevzdává.

Fotbalisté plzeňské Viktorie fandí tenistce Markétě Vondroušové | Foto: fcv

Sílu do velkého zápasu její kariéry jí posílají také fotbalisté Viktorie Plzeň, kterým stříbrná medailistka z odložených Letních olympijských hrách v Tokiu, fandí. „Super úspěch,“ řekl záložník Lukáš Kalvach. „Přeji hodně štěstí, aby to celé vyhrála,“ doplnil ve videu na klubovém instagramu.

Zdroj: instagram FC Viktoria Plzeň

A co ji vzkazují další? „To je jednoduché. Aby to vyhrála,“ shodli se brankář Dominik Sváček s rychlonohým štírkem Adamem Vlkanovou. „Markéto, ahoj. Všichni za Viktorku ti přejeme hodně štěstí ve finále. Věříme, že to zvládneš,“ doplnil svoje parťáky gólman Jindřich Staněk.

Markéta Vondroušová se s Ons Džabúrovou od roku 2021 střetla už čtyřikrát. Bilance? Dvě porážky, dvě výhry. Oba vzájemné duely v letošním roce ale zvládla právě Markéta Vondroušová. V lednu vyhrála 2:1 na Australian Open, v březnu zvítězila (2:0) také v Indian Wells v USA. V obou případech to ale bylo na tvrdém povrchu, Wimbledon se ovšem hraje na trávě.