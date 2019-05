Střih. V prvním nadstavbovém kole Slavia jen remizuje v Liberci 0:0, Plzeň otáčí dvěma góly v závěru zápas s Jabloncem, vítězí 2:1 a na Slavii ztrácí už je dva body.

Před nedělním vzájemným zápasem v Edenu tak mají svěřenci trenéra Pavla Vrby boj o titul ve svých rukou. Když vyhrají, vyhoupnou se do čela o bod před Slavii.

„Vítěz duelu udělá obrovský krok k titulu. Když utkání skončí remízou, tak bude boj o titul až do konce hodně zajímavý,“ míní trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

Přitom deset minut před před koncem utkání s Jabloncem by si na výhru Viktorie vsadil leda tak nenapravitelný optimista. Jablonec vedl 1:0 a druhý gól visel na vlásku. „Přiznejme si, že Jablonec byl lepší, měl více šancí. Zápas rozhodlo, že jsme za stavu 0:1 měli třikrát nebo čtyřikrát štěstí. „Kdybychom dostali druhý gól, bylo by rozhodnuto,“ řekl Vrba. Jenže Severočeši spalovali bohorovně jednu vyloženou šanci za druhou.

A to se jim krutě vymstilo.

Stratégu Vrbovi vyšlo dokonale střídání a začaly se dít věci. Bakoš probral z letargie své spoluhráče a Kayamba schopností obejít bleskově protihráče a přesně zacentrovat rozhodl zápas. Oba střídající hráči zařídili plzeňské zmrtvýchvstání.

„Bakoš vnesl do hry zkušenost, Kayamba oživil hru a přinesl do ní to, co tam do té doby z naší strany nebylo,“ chválil konžského záložníka kouč Viktorie.

„Měl jsem dobrou náladu, byl jsem pozitivní a věřil, že zápas můžeme otočit,“ svěřil se po utkání Joel Kayamba.

„Díkybohu se mi podařilo nahrát na dva góly a vyhráli jsme. Za to jsem moc rád,“ dodal Kayamba.

Dalším klíčovým mužem zápasu byl brankář Viktorie Aleš Hruška, který svými zákroky držel do posledních minut naději svého týmu na zvrat. „Zachytal skvěle, byl naším nejlepším hráčem,“ pochválil čaroděje v brance Viktorie trenér Vrba.

VZPRUHA PŘED SLAVIÍ

Výhra nad Jabloncem přišla podle Vrby ve správný čas.

„Je to důležité vítězství před zápasem, který nás čeká. Z našeho pohledu je to možná klíčové utkání sezony. Dostali jsme se na dostřel jednoho zápasu, což už nebylo strašně moc kol. Slavia nám utíkala, teď jsme náskok stáhli na dva body. To je pro nás zajímavé a uvidíme, jak si s tím Slavia poradí,“ říká. Za favorita zápasu považuje Slavii. „Hraje doma, má náskok. Na druhou stranu my máme šanci a to je obrovská výhoda,“ dodává trenér Vrba.