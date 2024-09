Viktoria Plzeň jakožto tradiční účastník evropských pohárů zavítala do německé metropole plné bank, kde změří síly s tamním Eintrachtem Frankfurt. V roce 2011 byla situace docela jiná. Tehdy neokoukaní Západočeši se představili dokonce v Lize mistrů. Na Messiho a spol. nevyzráli, nicméně na milánský AC recept nakonec našli. Začtěte se s Deníkem do seriálu – Památné zápasy českých klubů v pohárové Evropě, které vešly do dějin.

Viktoriáni a jejich premiérová účast mezi evropskou smetánkou v Lize mistrů – fotbalový svátek na západě Čech se táhl podzimem roku 2011. Nováček soutěže se však neměl čas rozkoukávat. Do cesty se mu postavila Messiho Barcelona, ale i věhlasní Rossoneri, za něž tenkrát kopal švédský fantom Zlatan Ibrahimovič. Právě italský celek dorazil na českou půdu jako poslední, aby se postavil Horváthovi a dalším. Nakonec se z toho vyklubala povedená plzeňská derniéra, která se přitom nerodila vůbec lehce. O ní ale až za chvíli.

Hlasatel měl zakázáno uvádět výsledek Barcelony

„Zpráva o pokoření AC Milán by letěla do světa jako prvotřídní senzace, o miliónové odměně a zvýšení vlastního sebevědomí ani nemluvě. Aby měli hráči absolutní koncentraci, neměly by se k nim dostat zprávy o vývoji skóre v Barceloně. Dokonce i hlasatel v pražském Edenu, kde bude opět vyprodáno, má zakázáno o něm mluvit,“ napsala v den zápasu MF Dnes.

Souběžně se totiž konalo utkání zbylých dvou celků ve skupině. Barca přivítala východoevropský BATE Borisov, jenž by v případě senzačního zisku tří bodů a prohry Plzně zamíchal pořadím, jelikož by se právě místo Viktorie posunul na třetí příčku zajištující jarní účast v Evropské lize.

Družina Pavla Vrby tedy měla jasnou motivaci. „Nikdo z plzeňských si nepřipouští, že by slovutná Barcelona (byť s náhradníky) mohla doma prohrát s běloruským outsiderem, i tak hodlají na hřišti nechat duši. Západočechům hrála do karet jednak motivace a druhak personální absence na italské straně. Sedminásobný šampion LM se totiž musel obejít bez několika opor. Scházel například již zmíněný Ibrahimovič, Gattusso, Nesta či Cassano.

AC měl v tu chvíli už jistou místenku do play off milionářské soutěže, což ale při jeho kvalitě a renomé nijak nesnižuje to, co se odehrálo v následujících devadesáti minutách. Vstup do utkání měli lepší viktoriáni, kteří nastoupili v exilu na stadionu Slavie, protože jejich domovský stánek procházel rekonstrukcí.

Oslavenec Vrba, šoumen Horváth a finanční injekce

Neutichající atmosféru si dlouho neužil Jiráček, jehož kvůli zranění museli po necelé půlhodince odnášet na nosítkách. Jeho spoluhráči Pilař, Rajtoral a Čišovský si vypracovali hned několik šancí, ale gólový účet zůstal prozatím na nule. Zvrat nastal až po změně stran, kdy den otevřených dveří v plzeňské defenzivě zužitkovala brazilská dvojice Robinho s Patem. Fotbalisté v pruhovaných dresech byli po dvojnásobném inkasování jako opaření. Jenže nesložili zbraně.

Až 89. minuta přinesla korekci skóre. V úprku se Bakošovi povedlo najít osamoceného Bystroně, který nezaváhal. První gól v kvartetu duelů proti gigantům Barceloně a Milánu byl na světě, přičemž ho viktoriáni stihli skutečně za pět minut dvanáct. Nápor dál gradoval a vyplatilo se. Historický bod zařídil v poslední minutě nastavení Ďuriš, k němuž doplachtil balon a on jej následně zblízka umístil mezi tři tyče.

6. 12. 2011 Viktoria Plzeň – AC Milán 2:2 (skupinová fáze LM) Branky: 89. Bystroň, 93. Ďuriš; 47. Pato, 48. Robinho. Rozhodčí: Ištván Vad (Maďarsko). Žluté karty: 11. Ambrosini, 86. Ďuriš, 92. Bakoš. Diváci: 19 854. Viktoria Plzeň: M. Čech – Rajtoral, Bystroň, Čišovský, Limberský – Petržela, Kolář (67. Ďuriš ), Horváth, Jiráček (28. Darida ), V. Pilař (85. Hora ) – Bakoš. Trenér: P. Vrba. AC Milán: Amelia – Sciglio, Mexes, Bonera, Taiwo – Emanuelson, Ambrosini, Nocerino (40. T. Silva ) – Pato, Seedorf, Robinho (81. B. Christante ). Trenér: M. Allegri.

Kouč Pavel Vrba tak dostal dárek ke svým osmačtyřicátým narozeninám. „Jsem šťastný, že jsme vydřeli remízu a konečně dali velkoklubu také branku. Pokazili jsme trochu první poločas, do ničeho jsme sice Milán nepustili, ale měli jsme zachovat větší klid v našich šancích. Začátek druhé půle nám nevyšel, dvakrát jsme inkasovali, ale v závěru se nám vyplatilo riziko, se kterým jsme do něj šli,“ prozradil novinářům po zápase.

Kromě oslavence si mohl mnout ruce i samotný klub, vždyť jen na samotných prémiích v Lize mistrů vydělal bezmála 280 miliónů korun. Na takovou sumu si předtím žádný tuzemský celek nepřišel. Sami hráči si následné oslavy náležitě užili, což platilo zejména pro kapitána Pavla Horvátha, který se humorně vžil do role akrobata.

| Video: Youtube