/ROZHOVOR/ Gzira United, nejbližší soupeř fotbalistů Plzně, si poprvé udělá výlet do Česka. Cíl: stadion v Plzni. Důvod: zápas 3. předkola Evropské konferenční ligy. Outsider z Malty je před čtvrtečním výkopem v komfortní pozici.

Sharlon Pace (vpravo), prezident Gziry United, s trofejí na Maltě | Foto: se svolením Gziry United

Gzira rozhodně nemá co ztratit. Už vyřadila dva kluby - lucemburský celek Dudelange a Glentoran ze Severního Irska.

Úvodní zápas v Česku si navíc Malťané užijí bez dohledu přísného bosse. Sharlon Pace, de facto protějšek Adolfa Šádka, na stadion nepřijede. Pokud si tedy na poslední chvíli nezkrátí dovolenou s rodinou.

„Já se přiznám, že toho ani o Plzni moc nevím. Slyšel jsem něco o pivu, ale nepiju alkohol, nikdy jsem pivo neměl. Hrál jsem fotbal a žiju zdravě dodnes,“ řekl Pace v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Současný prezident Gziry má ve svém fotbalovém životopisu i dva odkopané zápasy v Evropě. Za tým Sliema Wanderers před šestnácti lety nastoupil proti bulharskému Litexu Loveč.

Neznamená to, že staří přestanou hrát, říká trenér Koubek o omlazení sestavy

Viktoria má zkušenosti z velkých zápasů, Ligy mistrů. Je to nejslavnější klub, který potkáte v evropských pohárech?

Nemyslím si to. V posledních letech jsme hráli proti dalším velkým klubům. Určitě bych zmínil Hajduk Split z Chorvatska, který jsme dokonce vyřadili. A loni to byly zápasy s rakouským celkem Wolfsberger. Uvidíme podle výsledku…

Znáte někoho z kádru Plzně?

Ne, zahraniční fotbal moc nesleduji, ale jsem si jistý, že náš soupeř má výborné hráče.

Gzira prošla do pohárů, avšak do sezony jste vstoupili s řadou nových hráčů. Proč?

V tabulce jsme skončili až třetí. Proto jsme letos udělali velkou změnu v týmu, bylo jej třeba trošku oživit. Z kádru odešlo hned osm hráčů, někdo zadarmo, někdo za odstupné. A také jsme snížili rozpočet.

Můžete být konkrétní? Když jsme se potkali v lednu na Maltě, říkal jste mi, že nejlepší hráči v maltské Premier League si vydělají až osm tisíc eur měsíčně (skoro 200 tisíc korun). To je i na české poměry slušná suma.

Loňská sezona nás vyšla na více než 1,5 milionu eur. Letos utratíme mnohem méně (Gzira vydělá na účasti v Evropské konferenční lize, za postup do 3. předkola vyinkasuje od UEFA minimálně 550 tisíc eur - pozn. aut.).

Víc peněz než v Česku. Boss z Malty si hýčká fotbalisty, zná Spartu a Svobodu

Zaznamenal jsem, že jste uvažoval o rezignaci z pozice prezidenta klubu. Co vás přimělo pokračovat?

Chtěl jsem trávit víc času s rodinou. Motivace do fotbalu už nebyla tak silná… Ale podařilo se nám v Gziře zavést novou strukturu, která mi umožňuje věnovat se i jiným záležitostem.

Vy jste Gziru zachránil.

A právě proto jsem zůstal. Nechci, abychom zase spadli do nižší soutěže. Jsem tu už dvanáct let, během kterých se z podprůměrného klubu stal zase ligový celek a účastník pohárových zápasů.

Kdo je teď největší hvězdou vašeho týmu? Napadá mě dlouholetá opora, záložník Zachary Scerri.

Naše síla není v individualitách, ale v kolektivu. Počínaje všemi hráči, technickým personálem a konče masérem. Bez společného úsilí není dobrých výsledků.

Tobol, nebo Derry. Viktoria se dozvěděla soupeře pro případné play-off EKL

Vím, že v České republice máte známé. Kontaktoval jste některé z nich, aby vám poskytli informace o Viktorii Plzeň?

Ne, trenér sám ví, co potřebuje. Dnes máte spoustu možností, jak získat informace.

Kolik fanoušků sem přijede Gziru podpořit?

Pár jich bude, ale sám nevím. Na předchozí zápas v Lucembursku jich přijelo padesát.

Poslední otázka se týká jedné nezvyklosti. Je pro vás nevýhodou, že maltská Premier League začíná v září?

Máte pravdu, není to ideální, ale u nás je přes léto často spalující vedro. Možná se tento formát ligy brzy změní, záměrem funkcionářů u nás je, aby liga začala už v zimě systémem jaro - podzim, abychom hráli evropské zápasy v polovině sezony.