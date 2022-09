Žihadla od vos, hlásek jako konipásek. Francouzská hvězda řeší kuriózní problémy

„Vinícius musí respektovat soupeře. Jestli chce tancovat sambu, ať si jde na Sambadrom v Brazílii. Musíte respektovat soupeře a nehrát si na opici,“ nebral si servítky Bravo v televizním pořadu El Chirinquito.

Bravo svými slovy poštval proti Viníciusovi půlku Madridu, která fandí Colchoneros. A taky hráče Atlética. „Kdyby Vinícius proti nám skóroval a oslavoval tanečkem, určitě by to byl problém,“ přiznal bez obalu kapitán Koké.

Našel zastání u krajanů

Dvaadvacetiletý útočník našel zastání u svých slavnějších krajanů. Hvězdu Bílého baletu podpořili trojnásobný mistr světa Pelé i Neymar. „Tancuj, dribluj a buď sám sebou. Užívej si hru a buď šťastný,“ napsal Neymar na Twitteru.

K rasistické poznámce se později vyjádřil i sám Vinícius. „V jednom prohlášení jsem se stal obětí xenofobie a rasismu. Ale tím to všechno nezačalo. Vždy se snažím být profesionálem a vzorným člověkem. Jenže to nefunguje, na internetu to není trendy. Zbabělci agresivně mluví o lidech, které ani neznají. Scénář vždy končí omluvou a slovy: Byl jsem nepochopen. Ale opakuji pro tebe, rasisto: Nepřestanu tančit. Ať už na Sambadromu, na Bernabéu nebo kdekoli jinde,“ vzkázal.

Ostudné představení při Lize mistrů. Průvodem fanoušků se neslo hajlování

Ať už bude Vinícius v neděli večer na stadionu Wanda Metropolitano znovu tančit, nebo ne, jedno je jisté – skandál bude mít právní dohru. „Real Madrid CF odmítá všechny typy rasistických a xenofobních projevů. Klub chce ukázat veškerou svou náklonnost a podporu Viníciusovi, hráči, který chápe fotbal jako životní postoj. Klub pověřil své právníky, aby podnikli kroky proti každému, kdo se rasisticky vyjadřuje vůči našim hráčům,“ oznámil královský klub.