Brazilský útočník Vinícius Júnior nedávno zaujal fotbalový svět nejen svými kousky na trávníku, ale také bezprostřední reakcí na tiskové konferenci. Rozplakal se totiž, když mluvil o rasismu, kterému opakovaně čelí ve španělské lize. Na upřímná slova hvězdy Realu Madrid následně velmi buransky reagoval někdejší nejlepší brankář planety José Luis Chilavert.

Hvězda Realu Madrid Vinícius Júnior | Foto: ČTK/AP/Manu Fernandez

Nebylo to poprvé, co Vinícius mluvil o tom, že je terčem nevybíravých útoků kvůli barvě pleti. Už loni označil Španělsko za rasistickou zemi a podle svých slov stále dokola podává oficiální stížnosti. Nic se ale nemění. To ho nedávno před novináři dohnalo až k slzám.

„Je to vyčerpávající, protože mám pocit, že jsem proti tomu sám,“ posteskl si třiadvacetiletý brazilský reprezentant, který do madridského velkoklubu přišel už v roce 2018. Rasismus na fotbale mu prý bere radost ze hry. „Stále víc ztrácím chuť hrát, ale nevzdám se,“ dodal s tím, že kdyby odešel, rasisté by zvítězili.

Potíž je podle některých fanoušků v tom, že Vinícius si za nadávky z hlediště může do jisté míry sám. Rychlonohý křídelník totiž patří k fotbalistům, kteří na hřišti rádi provokují a filmují. Sám uznává, že jeho chování není vždy bez kazu, ale rasismus je podle něj mnohem horší.

Kandidatura na prezidenta nevyšla

Zcela jinak to vidí José Luis Chilavert, brankářská legenda 90. let minulého století. Už jako hráč a kapitán paraguayské reprezentace byl tento chlapík tak trochu svéráz, řada fanoušků si jistě vzpomene na jeho výbuchy emocí, mrštné zákroky a především na hromadu gólů, které střílel nejen z penalt, ale také z trestných kopů.

Chilavert nemá pro Viníciuse pochopení. „On je ten první, kdo uráží a napadá své soupeře,“ napsal na sociální síti X muž, který byl třikrát vyhlášen nejlepším brankářem světa a během své profesionální kariéry nastřílel skoro 70 gólů.

„Nebuď buzna, fotbal je pro chlapy,“ dodal ještě extravagantní Paraguayec na adresu opory Realu Madrid.

Tento radikální postoj není překvapivý, protože Chilavert se dal po ukončení kariéry na politiku a zastává v ní výrazně konzervativní a pravicové postoje. Nedávno ostře kritizoval homosexuály a dal se slyšet, že by jako otec nikdy nepřijal, kdyby jeho syn chodil do školy v ženských šatech. Při kandidatuře na prezidenta Paraguaye mu to ovšem moc nepomohlo – ve volbách získal necelé procento hlasů.